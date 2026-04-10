IOMA alerta sobre estafas y refuerza medidas de seguridad

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) lanzó un alerta a sus afiliados advirtiendo sobre intentos de estafa que circulan por WhatsApp, correo electrónico y redes sociales. Desde la entidad explicaron que nunca solicitan información personal, claves o datos de afiliación por canales no oficiales y pidieron a los usuarios no dejarse engañar.

La advertencia se centra en mensajes o llamadas sospechosas que indiquen la necesidad de actualizar la credencial digital, ofrecer vacunas, cupones, notebooks o prometer cobertura completa en prestaciones. “No es necesario actualizar tu credencial. Si te lo indican, no lo hagas”, se subrayó desde IOMA en un comunicado que emitió la obra social de la provincia.

Para consultas y gestiones seguras, la entidad recomienda utilizar únicamente la web oficial y la App IOMA Digital.

Además, aconsejan no compartir información personal con desconocidos y comunicarse solo por canales verificados.

La medida busca prevenir el “phishing” y proteger los datos de los afiliados frente a posibles fraudes, asegurando la seguridad de su información personal y que terceros puedan utilizarla.