El caso Adorni: ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario
El caso Adorni: ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario
Llega el Festival de la Cerveza Capital: tres días de música, gastronomía y más de 200 estilos de cerveza artesanal
Milei reconoció el “duro” momento económico y pidió tener “paciencia”
Horror en Villa Elisa: ¿El arma empleada para matar al jubilado fue un serrucho?
La escribana reapareció en tribunales y rompió el silencio en una entrevista
Ley de Glaciares: qué cambia y qué actividades podrían habilitarse
Tensión en el Consejo de la Magistratura y la “sorpresa” de Rosatti
Escasean los fondos e intendentes motorizan marchas y reclamos
Kicillof insistió con las “nuevas canciones” y apuntó contra Milei
El sector de Fernández y Lordén decidió dar pelea en la interna de la UCR bonaerense
Le dieron más plazo a demandantes para apelar en la causa por YPF
Micros: no hubo acuerdo con el Gobierno y sigue la reducción de frecuencias
Quejas por el humo y la contaminación en Altos de San Lorenzo
Quejas por una peligrosa “pileta” en la vereda de 135 entre 59 y 60
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Cámara de Apelaciones de Nueva York concedió el pedido de los demandantes del caso YPF -financiados por el fondo Burford- de ampliar hasta el 5 de mayo el plazo para solicitar que un plenario de todos los jueces de Cámara revisen el fallo que benefició a la Argentina y suspendió la condena que obligaba al país a pagar U$S16.100 millones.
El plazo original vencía el 10 de abril y las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, pidieron extenderlo por 28 días. En ese tiempo, prepararán una solicitud de rehearing o de rehearing “en banc”, es decir, una revisión del fallo por parte de todos los jueces de la Cámara.
Para argumentar el pedido de prórroga, los demandantes hicieron referencia a cuestiones de agenda del abogado principal del caso, Paul Clement. Según indicaron, el letrado tiene obligaciones profesionales y personales en las próximas semanas que le dificultarían preparar una presentación adecuada dentro del plazo actual.
Por ello, sostuvieron que una extensión de esta magnitud permitiría exponer de manera completa los argumentos relevantes para la consideración del tribunal.
El pedido se inscribe en la estrategia de los demandantes para intentar revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de nueva York, que el 27 de marzo dejó sin efecto la sentencia de primera instancia favorable a los demandantes y confirmó la posición de la Argentina y de YPF.
Entre las alternativas que los beneficiarios del fallo en primera instancia evalúan, la solicitud de una audiencia “en banc” aparece como el primer recurso posible. Se trata de un mecanismo excepcional en el sistema judicial estadounidense, mediante el cual todos los jueces de la Cámara revisan el fallo de un panel reducido. Sin embargo, este tipo de instancias se concede en situaciones muy acotadas: cuando existe una contradicción con precedentes del propio tribunal o cuando el caso presenta una cuestión de relevancia extraordinaria.
LE PUEDE INTERESAR
El Banco Central abrió un poco más el cepo
LE PUEDE INTERESAR
Piden volver a indagar al ex titular de la ANDIS
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí