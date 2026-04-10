Una abuela pide ayuda para rescatar al nieto de las drogas y que “no lo maten”

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María (68), jubilada, soporta un drama familiar que la atraviesa, pero que no la amilana al momento de afrontarlo: tiene a un hijo preso y a un nieto “que vive en la calle y con malas juntas”.
Padre e hijo, ventiló ayer a la tarde la mujer ante EL DIA, “tienen en común su adicción a las drogas”.
Ahora, de todas maneras, el mayor desvelo de María pasa por intentar apartar a su nieto Ezequiel, de 25 años, del azaroso camino elegido.
Explicó por qué: “No solo que mi nieto consume estupefacientes, desde tres ó cuatro años, sino que inclusive suele ir a robar para tener plata para su vicio. Y hasta me robó a mí y en su momento a su padre, que está preso hace un año y medio justamente por las drogas”.
Con todo, María confesó que su mayor miedo radica en la posibilidad de que ya sea otros drogadictos, damnificados por algún robo o la Policía “me lo puedan matar”.
“Ezequiel me tiene ahora solo a mí, porque su padre está en la cárcel y su madre murió hace unos años. Estoy sola en esta lucha para tratar de rescatarlo de las drogas, pero no me voy a resignar hasta conseguirlo”.
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María, quien mencionó que “soy de Berisso, pero vengo cuidando la casa de mi hijo en 520 entre 117 y 118 (Tolosa)”, clamó después porque “alguna autoridad se interese en el caso y disponga que Ezequiel sea alojado en un centro de rehabilitación para drogadependientes”.
“Si él no quiere hacerlo en forma voluntaria, que la Justicia ordene que la medida se cumpla de manera obligatoria”, reclamó.
María aseguró que “mi nieto no es malo” y hasta dio a conocer que “he tenido charlas con él, tratando de que deje las drogas y a sus malas juntas. Y me ha dicho que quiere cambiar, dormir bien, pero que el cuerpo le pido consumirlas”. Y cerró: “Tiene un retraso madurativo de nacimiento, le falta un riñón y varias veces le pegaron en sus andadas”.
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