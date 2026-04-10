Una movida vecinal para cuidar el arbolado

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Un grupo socioambiental de vecinas lanzó “Relevá tu cuadra”. La propuesta consiste en registrar el estado de los árboles
Un grupo de vecinas de Berisso que promueve el cuidado del medio ambiente invitan a sus pares de la Región a recorrer las cuadras de su barrio y relevar el arbolado, para identificar podas severas, árboles mutilados o abandonados. La iniciativa busca que la comunidad tome conciencia sobre la importancia de las especies arbóreas en el contexto urbano.
El grupo socioambiental VACHUG (Vecinas Autoconvocadas Humedal Urbano Génova) trabaja en la defensa del humedal urbano, el arbolado público y los espacios verdes. Para concientizar, organizan charlas y talleres en escuelas, acompañan a otros grupos con objetivos similares y realizan caminatas para conocer el territorio, su flora y fauna.
En esta oportunidad, con el objetivo de proteger los árboles del entorno urbano, lanzaron una propuesta para que los propios vecinos registren información sobre las especies de su manzana.
“La iniciativa busca que la comunidad se detenga a observar su estado y colabore en la defensa de estos espacios verdes. Cualquier persona puede participar eligiendo una cuadra de su barrio o alguna que frecuente habitualmente”, Julieta Kolac, integrante del grupo.
Para participar, los interesados de Berisso, La Plata, Ensenada o de cualquier ciudad del país deben descargar una planilla desde la cuenta de Instagram del grupo (vachug_humedalurbano). Allí se solicita registrar la ubicación (municipio, provincia y manzana), enumerar las calles, y detallar aspectos como árboles mutilados (con cicatrices de poda, cortes de ramas, tronco esbelto producto de la poda excesiva), el estado de las planteras (tamaño, borde, si hay basura, escombros o agua estancada), signos de vandalismo (adornos, cables enrollados, carteles, cintas de goma o plástico, clavos, cordones o sogas, maderas, plásticos) y el estado de árboles jóvenes o recientemente plantados.
Una vez completada la planilla durante el recorrido de la cuadra, se debe enviar por correo electrónico a arboladourbanocaba@gmail.com. La información recolectada permitirá visibilizar la situación y contribuir a su cuidado.
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Julieta Kolac, integrante del grupo, explicó: “Los datos los vamos a presentar en un congreso de arboricultura que se va a desarrollar en Misiones en el mes de octubre”.
En este marco, desde Vanchug lanzaron una invitación a los vecinos para recorrer una manzana de algún barrio de Berisso y relevar el arbolado. La actividad se realizará este sábado a partir de las 15 horas en la esquina de 11 y 165.
“La idea es observar los árboles, intercambiar puntos de vista y que cada participante construya su propio conocimiento sobre su estado”, indicó Kolac
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