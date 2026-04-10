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La Ciudad |TAMBIÉN AFECTA A VECINOS DE VILLA ELVIRA

Quejas por el humo y la contaminación en Altos de San Lorenzo

Quejas por el humo y la contaminación en Altos de San Lorenzo

Vecinos de san Lorenzo y villa Elvira en alerta por el humo / EL DIA

10 de Abril de 2026 | 02:32
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La quema constante de basura, hojas y restos de poda invade el aire de una amplia zona de Villa Elvira y Altos de San Lorenzo. Los vecinos apuntan a una cantera que está en la zona de 84 a 87 y de 17 a 19 como generadora de un humo tóxico y persistente.

La situación ha alcanzado un punto crítico donde la calidad del aire impide el desarrollo de una vida normal. Los vecinos denuncian que el humo es “desagradable” y, lo que es más grave, se ha convertido en una amenaza directa para las personas que padecen problemas respiratorios, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema al no poder tolerar las partículas en suspensión.

BARBIJOS

Esta crisis sanitaria provocó un fenómeno visualmente impactante en el barrio: el regreso del uso de barbijos en la vía pública, ya no como medida de prevención ante virus, sino como un escudo rudimentario frente a la contaminación ambiental.

El malestar de la comunidad no solo se dirige a quienes inician los fuegos de manera irresponsable, sino también a la falta de respuestas de la Municipalidad. Aseguran que agentes comunales recorrieron la zona, hicieron una inspección ocular, pero todo quedó en eso, sin avanzar con medidas que terminen con la contaminación ambiental.

SUSTANCIAS TÓXICAS

La quema de residuos urbanos y ramas es una práctica prohibida en la mayoría de los municipios debido a su peligrosidad. El humo generado por la combustión de residuos domésticos puede liberar sustancias altamente tóxicas como dioxinas, furanos y metales pesados, que tienen efectos acumulativos en la salud humana y el ecosistema local.

El olor penetrante que se impregna en las viviendas es solo la punta del iceberg de un problema que requiere una investigación y control territorial urgente, apuntan los vecinos.

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Los vecinos afectados por la contaminación ambiental reclamaron el final de los basurales clandestinos. Afirman en el barrio que en la cantera en la que presuntamente se origina el humo hay vuelcos de toda clase de basura, en forma constante.

 

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