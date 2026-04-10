Empieza el festejo por el cumpleaños de Villa Elvira

Villa Elvira comenzará a celebrar hoy su 118º aniversario. Bajo el lema “Nos convoca la identidad de nuestra localidad”, las instituciones nucleadas en Clubes Unidos de Villa Elvira (CUVE) diseñaron un cronograma de festejos que resalta el espíritu comunitario y el sentido de pertenencia.

Hoy a las 20.30 se realizará la cena aniversario con shows musicales en el Centro de Fomento Villa Elvira (Calle 120 y 75). Cerrará la noche la presentación de Los Cartageneros.

Mañana, a las 16, en el Club 19 de Febrero, será el turno de la competencia interclubes que se extenderá durante todo el mes. El domingo 12, día del aniversario, a las 11, se llevará a cabo el Tedeum en la Iglesia de la Virgen de Caacupé (calle 5 y 84).

Las actividades programadas cerrarán el jueves 16 de abril, a las 19.30, con la actuación de Teresa Parodi en el Teatro Katarois, ubicado en calle 9, 81 y 82.