Belgrano se aprovechó de un Aldosivi decaído

No le sobró nada, pero le alcanzó con la jerarquía de su joya. Belgrano de Córdoba derrotó por la mínima diferencia a Aldosivi en un encuentro correspondiente al torneo Apertura.

Desde el arranque, el planteo del Tiburón fue claro: cerrar líneas, achicar espacios hacia atrás y apostar a alguna contra aislada. Esa telaraña táctica incomodó a Belgrano. El local tenía la pelota, pero carecía de profundidad, chocando una y otra vez contra la seguridad de la defensa marplatense.

Cuando el murmullo de impaciencia empezaba a bajar de las tribunas, apareció el hombre que siempre tiene una marcha más. Lucas Zelarrayán se encontró con un regalo en el punto del penal: una pelota que la defensa del Tiburón no supo rechazar. El delantero no perdonó, por supuesto.

El partido se le complicó al Pirata que se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Rigoni, pero ni así pudo emparejar Aldosivi que pide a gritos el final del semestre para poder armar un plantel con aspiraciones de mantener la categoría.