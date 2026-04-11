Pánico para una pareja a la que asaltaron frente a su casa

Momentos de mucha angustia y miedo padeció una pareja del barrio Hipódromo, luego que fuera sorprendida frente a su vivienda por un grupo de delincuentes que les quitó sus pertenencias y se dio a la fuga en el auto con el que llegaron al lugar.

Fuentes policiales señalaron que este episodio de inseguridad ocurrió en 38 entre 117 y 118, en la noche del pasado jueves.

En tal sentido, hicieron saber que “una mujer de 46 años llegó en su vehículo a su vivienda, a eso de las 10 y media de la noche, y cuando bajó del coche se le acercó su pareja. Enseguida llegó a esa cuadra un Peugeot 405, gris oscuro y de vidrios polarizados”.

Acotó que de ese auto “descendieron rápidamente dos sujetos, por el lado del acompañante, que enseguida redujeron al dueño de casa. Y de inmediato, uno de los ladrones hizo lo propio con ella”.

Sobre lo robado a las víctimas, el informante aseguró que “a la mujer le sustrajeron el celular y al hombre también lo que tenía entre sus prendas”, sin otras precisiones. La Policía buscar identificar a los asaltantes mediante cámaras de seguridad del lugar.