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Un cumple XXL que endulzó a todo un pueblo

Un cumple XXL que endulzó a todo un pueblo

Los Investigadores extraen una columna de hielo para analizar la composición del agua y estudiar cómo circula bajo el subsuelo volcánico de la isla Decepción. / IGME. Instituto Geológico y Minero de España del CSIC (IGME-CSIC)

12 de Abril de 2026 | 03:25
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En Quesnel, Canadá, un cumpleaños se convirtió en una verdadera fiesta colectiva. Ted Martindale, dueño de una cafetería local, decidió celebrar sus 80 años a lo grande: con un gigantesco pastel de zanahoria de 2.500 kilos que terminó repartido entre vecinos y visitantes. La idea, fiel a su estilo creativo, movilizó a toda la comunidad. Durante más de un mes, Martindale horneó más de 430 tortas individuales que luego fueron ensambladas como si se tratara de una obra de construcción. El resultado fue una imponente pieza de más de cinco metros por lado, elaborada con cientos de kilos de zanahorias, manteca y miles de huevos. El festejo no se quedó solo en el postre. También hubo costillares, sándwiches y un gran almuerzo comunitario en el centro local. Nada se desperdició: lo que sobró fue donado al banco de alimentos. El toque final lo dio un elaborado glaseado inspirado en flores silvestres de la región, coronando una celebración que, más que un cumpleaños, fue un gesto de unión y generosidad que difícilmente olviden en Quesnel.

 

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