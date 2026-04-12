Con público, bailan mejor: el show de las abejas

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En la vida cotidiana solemos cambiar nuestra forma de actuar según quién nos esté mirando. Pero no somos los únicos: las abejas también ajustan su “performance” según el público. Un estudio reciente reveló que las abejas melíferas afinan la precisión de su famosa danza cuando hay más compañeras observándolas en la colmena. Cuando una recolectora regresa con noticias de alimento, realiza una compleja coreografía que indica dirección y distancia. Sin embargo, los científicos comprobaron que este baile no siempre es igual. Si hay pocas espectadoras, la abeja se mueve más, como buscando atención, y su mensaje pierde exactitud. En cambio, con un público numeroso, la danza se vuelve más clara y precisa. Para llegar a esta conclusión, investigadores recrearon colmenas experimentales y analizaron cómo variaba el comportamiento según la cantidad y el tipo de audiencia. Incluso descubrieron que las abejas perciben a su público mediante pequeños contactos físicos, como roces con las antenas.
El resultado es tan curioso como revelador: al igual que un artista frente a su audiencia, las abejas “bailan mejor” cuando saben que alguien las está mirando.
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