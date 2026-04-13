Darán explicaciones por la rendición de cuentas

Funcionarios de la secretaría de Hacienda y Finanzas y de la Agencia Platense de Recaudación (APR) de la Municipalidad acudirían en las próximas horas al Concejo Deliberante a explicar detalles de la rendición de cuentas 2025.

La reunión se realizaría en el marco de la comisión de Hacienda del deliberativo local, que preside el peronista Pablo Elías, y estaría liderada por el nuevo secretario de Hacienda y Finanzas del Municipio, Sebastián Genatti.

Según pudo saber este diario, al cierre de esta edición no se había definido si esta convocatoria se llevará adelante hoy o mañana, aunque sí confirmaron que no pasará de esta semana. Al recinto llegaría la otra.

Es que, como viene publicando EL DIA, el 31 de marzo pasado el Departamento Ejecutivo giró al Concejo el expediente de la rendición de cuentas del ejercicio 2025, que ahora, tras ser analizado en comisión, será sometido a votación en el recinto de sesiones.

El balance que el gobierno de Julio Alak también presentó ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, establece un gasto total durante el anterior ejercicio del orden de millones de 475 mil millones de pesos, de un total de recursos de 479 mil millones pesos.

El mayor gasto de la Comuna fue destinado a la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, que ejecutó un total de 257.013 millones de pesos. El área tiene a cargo la restauración de las plazas céntricas, tanto como la pavimentación y repavimentación de las calles en el casco y en las localidades, la realización de obras hidráulicas, el pago de la recolección de residuos y la adquisición de nuevos controladores y gestión de los semáforos inteligentes, entre otras funciones que la gestión imputó en esa cartera.

Con una ejecución de 35.676 millones de pesos la secretaría de Educación quedó en segundo lugar en términos de gastos de partidas.