Marcan congelamiento de vouchers educativos

Otra semana corta en la Universidad por un nuevo paro de los nodocentes
Otra semana corta en la Universidad por un nuevo paro de los nodocentes
Con rubros cada vez más golpeados, el comercio local sigue sin repuntar
Un empresario irá a juicio oral en una causa por violencia de género contra una abogada de La Plata
Hungría sin Orbán eterno: perdió las elecciones tras 16 años en el poder
Golpe comando en una desarrolladora inmobiliaria de La Plata
¿Bullying en La Plata? Investigan una golpiza a una menor de 7 años
River ganador: se quedó con un clásico muy intenso y caliente
Créditos hipotecarios: el Banco Nación eliminó la norma que beneficiaba a funcionarios
En ajustada elección se impuso en Regatas la lista de ex directivos
Isla Santiago: denuncian obras “sin control” y un incumplimiento de la ley
Los números de la suerte del lunes 13 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Advertencia científica sobre la baja calidad del aire en la Región
Comenzó el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones de Anses
Reclamos por calles “intransitables” en una zona del barrio Hipódromo
El plan para retomar el control de la agenda y blindar al funcionario
La inflación no cede y en marzo habría cerrado en torno al 3%
El Banco Mundial criticó el “fallido” régimen de Tierra del Fuego
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con la confirmación oficial de la apertura de inscripciones para el programa de Vouchers Educativos 2026, una asistencia económica temporal destinada a las familias con hijos en escuelas privadas, el alivio parece ser solo parcial. La noticia principal, que ya genera preocupación en el sector, es que el Gobierno ha decidido mantener los mismos valores de ayuda que el año pasado, sin aplicar actualizaciones frente a la escalada inflacionaria y el aumento sostenido de las cuotas escolares.
La ayuda rondará entre los 30.000 y 40.000 pesos, según se pudo saber. La plataforma de inscripción ya se encuentra habilitada y permanecerá abierta hasta el 30 de abril. Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (Aiepa) se advirtió que el impacto real de la medida corre riesgo de diluirse. “Al no haberse actualizado el monto del beneficio, el poder adquisitivo de esta ayuda estatal se ve seriamente comprometido frente al contexto económico actual”, se indicó desde la entidad.
“Advertimos sobre la falta de actualización del monto”, señaló Zurita, subrayando que la asistencia financiera se queda atrás respecto al incremento de los costos operativos de las escuelas y las cuotas que deben afrontar los padres. El programa mantiene los criterios de selección del ciclo anterior.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí