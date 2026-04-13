Marcan congelamiento de vouchers educativos

Con la confirmación oficial de la apertura de inscripciones para el programa de Vouchers Educativos 2026, una asistencia económica temporal destinada a las familias con hijos en escuelas privadas, el alivio parece ser solo parcial. La noticia principal, que ya genera preocupación en el sector, es que el Gobierno ha decidido mantener los mismos valores de ayuda que el año pasado, sin aplicar actualizaciones frente a la escalada inflacionaria y el aumento sostenido de las cuotas escolares.

La ayuda rondará entre los 30.000 y 40.000 pesos, según se pudo saber. La plataforma de inscripción ya se encuentra habilitada y permanecerá abierta hasta el 30 de abril. Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (Aiepa) se advirtió que el impacto real de la medida corre riesgo de diluirse. “Al no haberse actualizado el monto del beneficio, el poder adquisitivo de esta ayuda estatal se ve seriamente comprometido frente al contexto económico actual”, se indicó desde la entidad.

“Advertimos sobre la falta de actualización del monto”, señaló Zurita, subrayando que la asistencia financiera se queda atrás respecto al incremento de los costos operativos de las escuelas y las cuotas que deben afrontar los padres. El programa mantiene los criterios de selección del ciclo anterior.