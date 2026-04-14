Ciclo de charlas para prevenir la ludopatía

Mañana, desde las 13 y en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, se llevará a cabo “Activa las alertas”, un ciclo de charlas que busca concientizar sobre el consumo digital, prevenir la ludopatía y las apuestas ilegales.

Estará a cargo de Lotería de la provincia de Buenos Aires en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata y la Fundación Nexum.

Estudiantes secundarios, docentes y familiares son los destinatarios. Para participar ingresar al siguiente formulario: https://forms.gle/tn847LTEvJKQ3XZS9.