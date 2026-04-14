Aún no se creó y ya se pelean por los cargos en la bicameral de Inteligencia

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Mientras la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia sigue sin fecha concreta para su conformación, solamente surgen dos certezas: que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reservó la presidencia para alguien de su riñón, muy posiblemente para Sebastián Pareja, y que Carolina Moisés sería un número puesto para ejercer la vicepresidencia.
La “rosca” por la composición no cesa y se alargó anormalmente, impasse que derivó en la postergación de la resolución de convocatoria a la reunión constitutiva.
“La fecha no está cargada en la agenda ni tampoco los asesores manejan fechas tentativas”, se resignaron fuentes de la oposición en el Senado.
Aunque desde el entorno de Pareja no dan por confirmada su candidatura para presidir la bicameral, aclararon que el jefe del partido La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires “va a hacer lo que pida el presidente (Javier Milei) y la secretaria general del Gobierno (Karina Milei)”.
La idea de la hermana del jefe de Estado es vigilar desde el Congreso a la SIDE, un organismo que controla Santiago Caputo a través de su titular Cristian Auguadra, y del subsecretario administrativo, José Lago Rodríguez, quien maneja la caja de la estructura.
La casi segura asunción de Pareja generó cortocircuitos con el PRO, y en especial con Cristian Ritondo, a quien el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le había prometido el cargo durante el verano.
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Como premio consuelo, el PRO recibiría un lugar en la nueva conformación de la bicameral, que quedaría en manos del senador misionero Martín Goerling Lara.
Dentro de los 14 integrantes de la bicameral, el senador Maximiliano Abad (UCR) tendría su lugar ya que el radicalismo conserva una decena de legisladores en la Cámara alta, y también seguiría la chubutense Edith Terenzi, cercana al radicalismo.
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