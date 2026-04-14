El dólar oficial sigue en baja

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El dólar oficial cerró ayer a la baja, a $1.385, mientras que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró US$ 112 millones. El viernes pasado había adquirido US$ 400 millones y había superado el 50% de la meta para el presente año, con lo cual, con la reciente compra, el objetivo se acerca más.
Las reservas del BCRA en la presente jornada de inicio de semana se encuentran en US$ 45.410 millones.
El S&P Merval cedió 0,2% a 2.991.781,46 unidades, mientras que medido en dólares escaló 0,2% a 2.039,26 puntos. En Wall Street, los papeles cerraron con mayoría de subas, lideradas por los bancos.
Los bonos extendieron rebote y el riesgo país bajó 4,5%, a 528 puntos básico.
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