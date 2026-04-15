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"Me cerraron puertas por ser quien soy": Deian Verón habló de su presente y bancó fuerte a su papá

"Me cerraron puertas por ser quien soy": Deian Verón habló de su presente y bancó fuerte a su papá
15 de Abril de 2026 | 12:37

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Deian Verón rompió el silencio y dejó una fuerte denuncia sobre su carrera, marcada por el peso de su apellido y las dificultades para hacerse un lugar en el fútbol argentino. El mediocampista, hijo de Juan Sebastián Verón, aseguró que su trayectoria estuvo condicionada por ser “el hijo de”, una situación que, según relató, le cerró puertas en el ascenso. “Se me cerraron un par de puertas en la B Nacional por una cuestión de ser quien soy”, expresó, dejando en evidencia el impacto que tuvo su apellido en las oportunidades laborales.

Lejos de victimizarse, el futbolista reconoció que debió aprender a convivir con esa realidad. En ese sentido, sostuvo que formar parte de una familia histórica del fútbol argentino tiene un costado complejo, donde muchas veces las miradas externas pesan más que el rendimiento.

Actualmente, Deian Verón desarrolla su carrera en Uruguay, más precisamente en el Sportivo Bella Italia, equipo que compite en la Tercera División, una categoría amateur. En ese contexto, busca continuidad y minutos para relanzar su carrera tras un recorrido irregular.

El volante surgido de Estudiantes también se refirió a su vínculo con su padre y salió a respaldarlo públicamente en medio de distintas polémicas que rodean al presidente del club pincharrata. En sus declaraciones, dejó en claro su apoyo incondicional y cuestionó el entorno del fútbol argentino, donde considera que existen intereses que exceden lo deportivo.

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