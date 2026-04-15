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Gran Hermano: llegó el participante de intercambio desde la Casa de los Famosos y ya tuvo cena romántica con Luana

Gran Hermano: llegó el participante de intercambio desde la Casa de los Famosos y ya tuvo cena romántica con Luana
15 de Abril de 2026 | 15:27

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Fabio Agostini, el participante de intercambio proveniente de la Casa de los famosos en México, ingresó a Gran Hermano en lugar de Solange Abraham, con quien intercambió lugares durante una semana por decisión de la producción. Es descendiente de padre mendocino y en cuanto estuvo al tanto de la noticia, el español soltó un grito: "¡De vuelta a Argentina!". 

La emisión fue reproducida en simultáneo con la señal estadounidense de Telemundo y, ante la expectante mirada de los jugadores, especialmente de las “hermanitas”, se reprodujo la presentación del modelo que no dejó de presumir cada uno de sus músculos. Entre aplausos y ovaciones, el influencer atravesó el pasillo y mencionó: “Qué bonita casa”, mientras que Pincoya fue la primera en darle un cálido abrazo antes de que el modelo terminara de cruzar el patio.

“Me presento soy Fabio Agostini, vengo de España, Islas Canarias, vengo en son de paz, a reirme con ustedes y conocerlos. No sé porqué me habrán elegido entre tantos locos”, relató antes de bromear con sus nuevos compañeros de vivienda por los próximos días. Fabio se mostró sorprendido por el tamaño de las instalaciones que consideró “de lujo”, sostuvo que la otra casa “es bien chiquita, además de que sólo quedan 15 personas” e hizo el recorrido de la mano de Daniela y Pincoya.

El modelo se definió a sí mismo como una persona “sincera, terca y extremadamente competitiva”, al tiempo en que se consideró como "coqueto, sociable y sensible, especialmente con las mujeres". A lo largo de su carrera, Agostini tuvo varios romances con figuras del espectáculo latinoamericano, como: Mayra Goñi, una actriz y cantante de Perú; Ambar Montenegro, modelo de Ecuador; Alexandra “La Chama” Méndez, modelo de Venezuela; e Ingrid Hansen Vik, modelo de Ecuador. 

La cena romántica de Fabio y Luana

Sin perder el tiempo, el participante protagonizó un momento romántico con Luana Fernández. La escena tuvo lugar durante la cena, cuando Agostini le habló directamente a Luana para preguntarle si tenía hambre, invitándola a comer a su lado y a compartir del mismo plato. Apenas ella se acercó a él, este le hizo saber que estaba al tanto de su reacción cuando Santiago del Moro lo anunció como el nuevo participante de la casa.

“Como vi en un video que medio te desmayaste, dije coño…”, lanzó. “Es que estamos comiendo mal”, respondió ella con humor. De fondo, el Big reprodujo unas canciones románticas, ambientando la situación. La temperatura de la sala se elevó cuando el español, con total naturalidad, le dio de comer en la boca a Luana, un gesto que ella recibió con una sonrisa. 

Entre vino, carne y papas fritas, la conversación y el coqueteo entre ambos fueron fluyendo. A pesar de que las cámaras estaban sobre ellos dos, el momento se estaba gestando frente a todos los “hermanitos”.

 

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