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El platense Tomás Etcheverry cayó ante Nuno Borges y quedó eliminado del ATP 500 de Barcelona: así fue el polémico final

El platense Tomás Etcheverry cayó ante Nuno Borges y quedó eliminado del ATP 500 de Barcelona: así fue el polémico final
15 de Abril de 2026 | 17:36

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El tenista platense Tomás Etcheverry perdió con el portugués Nuno Borges, en un encuentro que tuvo un polémico final, y se despidió en la segunda ronda del ATP 500 de Barcelona.

Borges, que actualmente ocupa el puesto número 52 del ranking, se impuso por 6-3 y 7-6(4) luego de dos horas y un minuto de juego.

El primer set fue muy parejo, pero el portugués pudo inclinar la balanza a su favor gracias al único quiebre que consiguió para tomar ventaja ante el platense, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Ya en el segundo set, las cosas fueron mucho más parejas y, luego de un quiebre por lado, todo tuvo que definirse en el tie-break.

En la “muerte súbita” Borges supo manejar mejor los nervios para conseguir el 7-4 definitivo que le daría el triunfo y la clasificación a los cuartos de final, donde se enfrentará con el serbio Hamad Medjedovic, quien dio la gran sorpresa de la jornada y eliminó en sets corridos al australiano Alex de Miñaur (3°).

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La gran polémica del partido llegó en el último punto, ya que Borges decidió sacar por abajo cuando estaba 6-4 en el tie-break. Este sorpresivo golpe dejó mal parado a Etcheverry, quien no llegó a devolverlo y saludo con una muy mala cara a su oponente, dejando claro el malestar que le generó esta situación.

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