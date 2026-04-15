El platense Tomás Etcheverry cayó ante Nuno Borges y quedó eliminado del ATP 500 de Barcelona: así fue el polémico final

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El tenista platense Tomás Etcheverry perdió con el portugués Nuno Borges, en un encuentro que tuvo un polémico final, y se despidió en la segunda ronda del ATP 500 de Barcelona.
Borges, que actualmente ocupa el puesto número 52 del ranking, se impuso por 6-3 y 7-6(4) luego de dos horas y un minuto de juego.
El primer set fue muy parejo, pero el portugués pudo inclinar la balanza a su favor gracias al único quiebre que consiguió para tomar ventaja ante el platense, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.
Ya en el segundo set, las cosas fueron mucho más parejas y, luego de un quiebre por lado, todo tuvo que definirse en el tie-break.
🙄 ¿QUÉ OPINAN DEL MATCH POINT DE NUNO BORGES?— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 15, 2026
No se lo vio muy contento a Tomy Etcheverry con ese saque de abajo...pic.twitter.com/0omqHrrV3F
En la “muerte súbita” Borges supo manejar mejor los nervios para conseguir el 7-4 definitivo que le daría el triunfo y la clasificación a los cuartos de final, donde se enfrentará con el serbio Hamad Medjedovic, quien dio la gran sorpresa de la jornada y eliminó en sets corridos al australiano Alex de Miñaur (3°).
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La gran polémica del partido llegó en el último punto, ya que Borges decidió sacar por abajo cuando estaba 6-4 en el tie-break. Este sorpresivo golpe dejó mal parado a Etcheverry, quien no llegó a devolverlo y saludo con una muy mala cara a su oponente, dejando claro el malestar que le generó esta situación.
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