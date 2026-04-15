Caso Maradona: Gianinna, un médico y un policía, los primeros testigos que declararán

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Gianinna Maradona, un médico y un policía serán los primeros testigos que declararán este jueves en el segundo juicio por la muerte de su padre, Diego Armando Maradona, que se desarrolla en los Tribunales de San Isidro.
Fuentes judiciales informaron que la hermana de Dalma comparecerá ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón (TOC N°7), en el marco del debate oral y público por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del ex jugador.
Se trata de los testigos propuestos por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes ya dieron aviso a particulares damnificados y defensores, luego del pedido de los magistrados para que anticipen las declaraciones “con un mínimo de 24 horas”.
El 13 de mayo de 2025, Gianinna sostuvo ante Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach que “la convencieron” de que el astro argentino “necesitaba una internación domiciliaria” cuando se realizó la cirugía por el hematoma subdural en la Clínica Olivos aunque reconoció que vio al paciente “muy mal”.
Por otra parte, lamentó “todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo” a su padre, en un mensaje directo al médico personal Leopoldo Luque, como así también a la psiquiatra Agustina Cosachov.
“Me duele escuchar cómo se referían a él y a todos nosotros. Me parece que nadie se lo merece, pero mi papá menos que nadie”, agregó la joven. Por otro lado, Lucas Farías es el primer policía que ingresó a la habitación del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, donde falleció Maradona el 25 de noviembre de 2020.
El uniformado era el encargado del destacamento policial de Villa La Ñata y afirmó que concurrió a la vivienda de “Pelusa” luego de que le avisaran que el oriundo de Villa Fiorito sufrió una descompensación.
Farías había destacado en su declaración del año pasado que el cuerpo de Maradona parecía un “bulto prominente”: “Ingreso al domicilio y me encuentro con Claudia Villafañe que estaba hablando por teléfono en la cocina. Le explico que fui a hacer un procedimiento y me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado”.
En este sentido, señaló que “preservó el lugar” ya que la víctima en cuestión era Maradona, una situación que “le causó sorpresa porque vio a Diego con todo lo que representa”. Juan Carlos Pinto es el médico que condujo la ambulancia de la empresa +Vida hasta Benavídez y elaboró el certificado de defunción. El profesional sostuvo que Diego estaba “hinchado” e “irreconocible”.
La audiencia comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 17. Además de Luque y Cosachov, se encuentran imputados el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermeros de Medidom -la empresa tercerizada para atender a Maradona en Tigre-, Mariano Perroni; la jefa de la internación domiciliaria y médica, Nancy Edith Forlini; y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.
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