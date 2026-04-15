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El enigmático posteo de Guillermo Enrique tras ser marginado del plantel por Israel Damonte en Aldosivi: "Algunos solo esperan que tropieces"

El lateral con pasado en el Lobo rompió el silencio en sus redes sociales con un fuerte mensaje 

El enigmático posteo de Guillermo Enrique tras ser marginado del plantel por Israel Damonte en Aldosivi: "Algunos solo esperan que tropieces"
15 de Abril de 2026 | 20:06

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La interna en el plantel de Aldosivi sumó un nuevo capítulo de tensión. Tras la drástica decisión del entrenador Israel Damonte de marginar a dos futbolistas con pasado en Gimnasia, Guillermo Enrique y Roberto Bochi, el defensor correntino utilizó su cuenta de Instagram para expresar su postura. A través de un texto cargado de simbolismo, el lateral dejó en claro su malestar y su voluntad de enfocarse en el trabajo individual.

La noticia de la salida de Enrique y Bochi del primer equipo del "Tiburón" generó repercusión inmediata. Damonte, quien busca dar un golpe de timón ante los resultados adversos, optó por separar a un referente y a un jugador que arribó recientemente al club. Mientras el cuerpo técnico mantiene el hermetismo sobre los motivos tácticos o disciplinarios de la medida, el defensor se manifestó con un posteo en redes y varias frases.

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El posteo de Enrique no menciona directamente al director técnico ni a la dirigencia marplatense, pero a través de su mensaje responde a su actualidad en el "Tiburón". "Avanza en silencio. No necesitas demostrar nada a nadie, ni que te aplaudan. Algunos solo esperan que tropieces. No presumas lo que sueñas, a nadie le importa ni le duele tu esfuerzo, y pocos soportan verte volar más alto", expresó en el inicio del mensaje.

En esa línea, para acompañar una foto suya con la camiseta de Aldosivi, continuó: "A nadie le importa lo que persigues, tus sueños son tus sueños, no alimento para otros. Guarda tus batallas, el ruido distrae, el silencio construye. Y cuando el camino se haga largo, recuerda que el silencio no es soledad, es el lenguaje de los que caminan de verdad. Solo quien avanza sin ser visto, llega mucho más lejos que el que presume".

La situación de Guillermo Enrique en Aldosivi queda en un limbo, ya que cuenta con un contrato vigente, pero sin lugar en la consideración de Damonte. De esa forma, el lateral deberá definir sus próximos pasos.

La exclusión del plantel principal representa un golpe para el jugador, que buscaba continuidad en el fútbol argentino tras su último paso por Alianza Lima y su rescisión en Gimnasia. 

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