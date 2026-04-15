River empata 0 a 0 ante Carabobo en su debut como local en la Copa Sudamericana

River enfrenta esta noche a Carabobo, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, con el objetivo de reponerse luego del flojo debut que tuvo la semana pasada. El partido está programado para las 21:30, se lleva a cabo en el Estadio Monumental, se puede ver a través de ESPN y Disney+.

River viene de tener un flojo inicio en esta Copa Sudamericana, ya que en su debut igualó 1-1 como visitante ante Blooming de Bolivia.

En lo que respecta al ámbito local, los dirigidos por Eduardo Coudet atraviesan un gran momento en el Torneo Apertura, donde ganaron sus últimos cinco partidos para ubicarse segundos en la Zona B con 26 puntos, solo por debajo de Independiente Rivadavia de Mendoza.

Formaciones de River vs Carabobo:

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella , Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Castillo; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

Hora: 21.30.

TV: ESPN y DSports.

Árbitro: Kevin Ortega.

Estadio: Monumental.