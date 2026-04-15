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Clausuraron un supermercado en La Plata que tenía la habilitación vencida desde hace tres años

Clausuraron un supermercado en La Plata que tenía la habilitación vencida desde hace tres años
15 de Abril de 2026 | 18:10

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La Dirección de Control Urbano de la Municipalidad de La Plata dispuso el cierre preventivo de una sucursal de la cadena de supermercados Dia. El operativo tuvo lugar en el establecimiento situado en la intersección de las calles 120 y 80, donde los agentes locales confirmaron una serie de irregularidades que impidieron la continuidad de su actividad comercial.

Durante la inspección de rutina, los funcionarios municipales constataron que el comercio funcionaba con el permiso de habilitación vencido desde el año 2023. Además de la falta de vigencia del trámite principal, el personal del local no contaba con las libretas sanitarias que exige la normativa actual para el manejo de productos.

Ante la evidencia de estas faltas, las autoridades procedieron a la confección del acta de infracción y a la colocación de las fajas de clausura en los accesos. Según informaron fuentes comunales, el supermercado no podrá retomar sus actividades hasta que logre regularizar su situación administrativa de manera definitiva.

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La medida municipal brindó una respuesta a la inquietud de los habitantes del barrio, quienes en los últimos días observaron con sorpresa la inactividad del comercio. La confirmación oficial de la clausura ratifica la postura del municipio de endurecer las fiscalizaciones sobre las grandes cadenas de consumo.

Este episodio no representa un hecho aislado para esta sucursal, en el mes de enero pasado el local ya había pasado por un proceso de clausura tras un operativo que dejó al descubierto condiciones de funcionamiento alarmantes.

Según consta en el acta contravencional labrada en el lugar, el comercio no contaba con el certificado de Bomberos aprobado y la salida de emergencia presentaba dos barrales soldados de punta a punta que impedían su apertura.

Durante el operativo, los inspectores también detectaron que los baños se encontraban fuera de servicio y desprendían un olor nauseabundo, mientras que los matafuegos estaban obstruidos por mercadería, impidiendo su correcto uso ante una eventual emergencia.

En el marco de la inspección, se secuestró carne vacuna con aspecto dudoso y se decomisó mercadería vencida que se encontraba a la venta. Asimismo, los agentes constataron un alto nivel de suciedad y la presencia de roedores.

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