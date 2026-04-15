Robaron una Ford F-100 en San Carlos y piden ayuda para recuperarla

Una familia de San Carlos está desesperada por encontrar la camioneta Ford F-100 que le robaron cuatro ladrones en las últimas horas y es su principal herramienta de trabajo. Ocurrió este miércoles cerca de las cuatro y media de la madrugada en 521 entre 142 y 143.

Gracias a las cámaras de seguridad de la zona se pudo determinar que los maleantes atacaron en banda, entre cuatro hombres, y escaparon rápidamente.

Según determinaron las imágenes de las cámaras de seguridad, dos de los delincuentes se plantaron fuera de la casa para hacer de “campana” mientras que los otros dos fueron quiénes ingresaron. Más tarde, se informó, la camioneta fue vista circulando hacia 520 y ruta 36.

La información de su ubicación aún es desconocida. El dueño del vehículo radicó la denuncia en la Subcomisaría La Unión y se trabaja en dar con su paradero.

La preocupación crece minuto a minuto para esta familia que utiliza la camioneta como una herramienta de trabajo. Quienes tengan información o puedan aportar datos, pueden comunicarse al 221 531 6341 o al 221 363 9994.