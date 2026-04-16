El “verde esperanza” tiñe a Wall Street

Wall Street alcanzó un nuevo récord impulsado por el optimismo ante una posible distensión en el conflicto con Irán. El índice S&P 500 subió ayer 0,8% y superó su máximo histórico de enero, extendiendo una racha positiva de dos semanas. Los inversores apuestan a que las tensiones se moderen y que el flujo de petróleo desde el golfo Pérsico se normalice, lo que aliviaría el impacto sobre la economía global.

El impulso se vio reforzado por versiones de un “principio de acuerdo” entre Washington y Teherán para extender el alto el fuego y avanzar en negociaciones. Sin embargo, la cautela persiste. El petróleo reflejó esa incertidumbre: el barril de Brent subió apenas 0,1% y se ubicó en 94,93 dólares, lejos del pico de 119 alcanzado durante el momento más crítico del conflicto, aunque aún por encima de los 70 previos a la guerra.

Mientras tanto, el Dow Jones cayó 0,1% y el Nasdaq avanzó 1,6%, en un mercado que sigue atento a la evolución geopolítica.+