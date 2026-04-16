Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo de $4.000.000 tuvo ganador: mañana sale la nueva tarjeta gratis con en EL DIA

El Mundo |CRECE LA CONFIANZA GLOBAL ANTE UNA POSIBLE TREGUA EN MEDIO ORIENTE

El “verde esperanza” tiñe a Wall Street

El “verde esperanza” tiñe a Wall Street
16 de Abril de 2026 | 02:24
Edición impresa

Wall Street alcanzó un nuevo récord impulsado por el optimismo ante una posible distensión en el conflicto con Irán. El índice S&P 500 subió ayer 0,8% y superó su máximo histórico de enero, extendiendo una racha positiva de dos semanas. Los inversores apuestan a que las tensiones se moderen y que el flujo de petróleo desde el golfo Pérsico se normalice, lo que aliviaría el impacto sobre la economía global.

El impulso se vio reforzado por versiones de un “principio de acuerdo” entre Washington y Teherán para extender el alto el fuego y avanzar en negociaciones. Sin embargo, la cautela persiste. El petróleo reflejó esa incertidumbre: el barril de Brent subió apenas 0,1% y se ubicó en 94,93 dólares, lejos del pico de 119 alcanzado durante el momento más crítico del conflicto, aunque aún por encima de los 70 previos a la guerra.

Mientras tanto, el Dow Jones cayó 0,1% y el Nasdaq avanzó 1,6%, en un mercado que sigue atento a la evolución geopolítica.+

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Lobo se toma su tiempo para negociar con Julio Vaccari: qué falta para que firme

"Pisarla con las dos piernas": tras una jugada en Estudiantes - Unión, la AFA cambió el reglamento disciplinario

VIDEO. Cambio drástico en el Estadio Unico: revelaron imágenes del nuevo sistema de campo de juego

Un Pincha seleccionado entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time

El apasionado beso de Sabrina Rojas a José Chatruc frente a las cámaras
+ Leidas

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Un Pincha seleccionado entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time

Medicina: quejas por las cursadas en medio de una transición “larga” y tensa

Adorni pagó US$ 5.800 en pasajes por el viaje a Aruba con su familia

VIDEO. Alicia, Ángel y una historia de amor de 60 años con la Ciudad como testigo

Denuncia: un arma y una amenaza en el “Albert Thomas”

VIDEO. Desesperado reclamo a IOMA de los familiares de pacientes con TEA

Dos motos al filo de la tragedia en medio de la lluvia
Últimas noticias de El Mundo

Un Pincha seleccionado entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time

Trump vs. el Papa: otra polémica imagen con Jesús

Trump amenaza con echar al titular de la Fed

Un Pincha seleccionado entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time
Deportes
Las dos caras del Pincha
Estudiantes ya le apunta a Instituto
El Pincha hace cuentas para el Mundial de Clubes 2029
“Me siento más cómodo con dos delanteros”
Flamengo-DIM con Pedro en primera fila
Información General
Ausentismo escolar: los chicos argentinos pierden un año de clase durante la primaria
Se publican cada vez más libros pero con una tirada de ejemplares menor
Los números de la suerte del jueves 16 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Los despidos de 140 trabajadores del SMN llegó a La Plata y se anuncia un paro que podría paralizar el tráfico aéreo
Comunicado de SanCor Salud
Policiales
La muerte de Mía: Giro a un abandono de persona agravado
Partos a domicilio: una práctica bajo análisis judicial
Ventilan una presunta mala praxis médica en un tratamiento corporal
Dos motos al filo de la tragedia en medio de la lluvia
Abasto: ordenan el cierre de un centro de menores

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla