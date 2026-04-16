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El Mundo |LENTO RECUENTO DE VOTOS

Aún no se sabe quién peleará el balotaje con Keiko en Perú

Aún no se sabe quién peleará el balotaje con Keiko en Perú
16 de Abril de 2026 | 02:26
Edición impresa

La incertidumbre domina el escenario electoral en Perú, donde aún no está definido quién enfrentará a la derechista Keiko Fujimori en el balotaje previsto para junio.

Con el 91,5% de las actas escrutadas, la candidata lidera con el 17% de los votos, mientras la disputa por el segundo lugar sigue abierta y podría cambiar en las próximas horas.

El izquierdista Roberto Sánchez logró trepar al segundo puesto con el 12%, desplazando por escaso margen al ultraconservador Rafael López Aliaga, que alcanza el 11,8% y denuncia irregularidades. Sin embargo, los resultados aún son provisorios y dependen del conteo final, especialmente en zonas rurales.

En medio de cuestionamientos y denuncias de fraude, ambos candidatos llamaron a respetar el proceso. La demora en el recuento, sumada a fallas logísticas en la votación, alimenta la tensión política en un país que podría enfrentar una segunda vuelta reñida y polarizada.

 

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