Aún no se sabe quién peleará el balotaje con Keiko en Perú

La incertidumbre domina el escenario electoral en Perú, donde aún no está definido quién enfrentará a la derechista Keiko Fujimori en el balotaje previsto para junio.

Con el 91,5% de las actas escrutadas, la candidata lidera con el 17% de los votos, mientras la disputa por el segundo lugar sigue abierta y podría cambiar en las próximas horas.

El izquierdista Roberto Sánchez logró trepar al segundo puesto con el 12%, desplazando por escaso margen al ultraconservador Rafael López Aliaga, que alcanza el 11,8% y denuncia irregularidades. Sin embargo, los resultados aún son provisorios y dependen del conteo final, especialmente en zonas rurales.

En medio de cuestionamientos y denuncias de fraude, ambos candidatos llamaron a respetar el proceso. La demora en el recuento, sumada a fallas logísticas en la votación, alimenta la tensión política en un país que podría enfrentar una segunda vuelta reñida y polarizada.