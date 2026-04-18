Karina Milei ya activó una mesa de diálogo con gobernadores aliados de cara a los comicios de 2027

La consolidación de La Libertad Avanza en las legislativas de octubre pasado sirvió como respaldo para el plan político de Karina Milei. En ese marco, la secretaria general de la Presidencia empezó a formalizar los vínculos con los mandatarios provinciales cercanos, con la mirada puesta en el horizonte de 2027. Para coordinar este esquema, la funcionaria delegó la tarea en una mesa operativa compuesta por el ministro del Interior, Diego Santilli, y Eduardo “Lule” Menem, a quienes se suma el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien se ausentó en el arranque de las conversaciones.

El primer movimiento de esta mesa tuvo lugar el martes en la planta baja de la Casa Rosada. Allí, Santilli y Menem recibieron a los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Se espera que este despacho sea el escenario de nuevas reuniones con otros mandatarios afines una vez que Karina Milei regrese de la comitiva oficial que acompaña al presidente en Israel.

A través de la difusión de la imagen del encuentro, el Gobierno buscó mostrar una agenda que mezcla la gestión cotidiana con la proyección electoral. En la lista de convocados para las próximas semanas aparecen nombres como los de Marcelo Orrego, Claudio Poggi y Leandro Zdero. Desde el entorno oficialista aseguran que la intención es mantener canales abiertos con todos los sectores que mostraron sintonía con el Ejecutivo.

Pese a este inicio de conversaciones, en el armado libertario aclaran que no habrá definiciones de peso hasta que finalice el Mundial de fútbol de este año. La previsión en Balcarce 50 es que la actividad política entrará en un paréntesis entre junio y julio, por lo que consideran innecesario apurar candidaturas o cierres de listas antes de que pase la atención por el torneo en Norteamérica.

En los despachos oficiales valoran positivamente estos acercamientos iniciales, entendiéndolos como un espacio para intercambiar visiones sobre el futuro de las coaliciones en el interior del país. Para el Ejecutivo, estos encuentros permiten medir la temperatura de sus socios territoriales y empezar a proyectar el armado de las boletas en los distritos donde hoy no tienen estructura propia.

Desde el lado de las provincias, en tanto, calificaron el contacto como un primer acercamiento para evaluar posibles escenarios conjuntos. Cerca de uno de los gobernadores que pasó por la Rosada explicaron que el diálogo no se centró en pedidos de auxilio ni en exigencias de apoyo parlamentario, dado que ya existe una colaboración estrecha, sino que fue una charla preliminar sobre cómo convivir electoralmente el próximo año.

La estrategia de la Casa Rosada para ampliar su base de sustento viene gestándose desde el ciclo electoral anterior. Sin embargo, existe una advertencia implícita para los gobernadores: el Gobierno medirá el nivel de lealtad según el calendario que elija cada provincia. En el oficialismo interpretan que un desdoblamiento de las elecciones locales sería un signo de distancia o de falta de compromiso con el proyecto nacional.

Bajo esa premisa, el Gobierno solo aceptaría que las provincias adelanten sus comicios si lo hacen llevando el sello de La Libertad Avanza o integrando una coalición formal con el partido del presidente. De lo contrario, cualquier movimiento que se aparte del cronograma nacional será visto como una señal de autonomía que el entorno de Milei no está dispuesto a dejar pasar.

Con el ingreso de Diego Santilli al equipo de armadores, el Gobierno busca aceitar la relación con los gobernadores de origen no libertario pero dialoguistas. El ex vicejefe de Gobierno porteño trabaja en sintonía con los Menem para cubrir las vacantes que el oficialismo necesita llenar en el Congreso y en las legislaturas locales, una tarea pendiente para una fuerza que todavía está en proceso de construcción territorial.

Mientras tanto, el Ejecutivo termina de pulir una reforma política que pretende enviar al Congreso próximamente. El núcleo de la propuesta es la eliminación de las PASO y un cambio profundo en el financiamiento de las campañas, dos puntos que generan fuertes dudas en los bloques opositores. Aunque el borrador todavía no fue cerrado, en el Gobierno saben que su aprobación será el próximo gran desafío parlamentario de la temporada.