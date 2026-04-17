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La salud de Mirtha Legrand volvió a ocupar los titulares cuando se conoció que la diva no estará al frente de su programa, “La noche de Mirtha”, este fin de semana. La noticia causó revuelo debido a la agitada agenda a La Chiqui y las grabaciones que suele hacer los viernes de su clásico ciclo.
Durante la jornada del viernes se conoció que la conductora no pudo asistir a las grabaciones debido a un resfrío que contrajo en los últimos días y que la obligaron a tomar reposo obligatorio.
Según trascendió, la última salida de la diva tuvo lugar una semana atrás cuando asistió a la obra “Rocky, el musical”, protagonizada por Nico Vázquez. Fue en ese contexto y con el clima húmedo de Buenos Aires que Legrand habría comenzado con algunos inconvenientes que continuaron el domingo cuando llevó adelante su clásica reunión para el té.
Con el pasar de los días y el cuadro aún siendo bastante complejo, la conductora debió suspender una presencia en la Gala benéfica de la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes y luego llegaría la cancelación de las grabaciones de su programa.
Tras la novedad, trascendió que será Juana Viale la que reemplace a su abuela en el programa de esta noche. La conductora de “Almorzando con Juana” sustituirá a la diva y recibirá a un variado grupo de invitados: Edgardo Alfano, conductor de TN, a la senadora nacional Carolina Losada, a Ricardo Biasotti, exmarido de Andrea del Boca y padre de su hija Anna, y al periodista especializado en espectáculos, Daniel Gómez Rinaldi.
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