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El cuento del “pago erróneo”: así fue estafada una odontóloga de La Plata

El cuento del “pago erróneo”: así fue estafada una odontóloga de La Plata

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18 de Abril de 2026 | 02:10
Edición impresa

Una odontóloga de 38 años fue víctima de una sofisticada estafa virtual en La Plata, tras caer en una maniobra cada vez más frecuente que combina engaños telefónicos, suplantación de identidad y operaciones digitales en tiempo real. El episodio terminó con la sustracción de una suma millonaria.

Todo comenzó cuando la profesional recibió un mensaje por WhatsApp de un supuesto paciente que solicitaba un turno para su nieta. Tras indicarle el valor de la consulta, el interlocutor envió un comprobante de pago con un monto muy superior al acordado y argumentó que se trataba de un error cometido por su esposa.

Ante esa situación, la odontóloga respondió que no había recibido ningún dinero. Fue entonces cuando el supuesto cliente aseguró haber realizado un reclamo y le advirtió que recibiría un llamado para gestionar la devolución, con el argumento de evitar inconvenientes impositivos.

Minutos más tarde, la odontóloga fue contactada por un hombre que se presentó como empleado de una billetera virtual. Con un discurso convincente y conocimiento preciso de sus datos bancarios, comenzó a guiarla para “resolver” la supuesta devolución.

Siguiendo esas indicaciones, la mujer terminó gestionando un préstamo a su nombre y luego transfirió ese dinero a una cuenta indicada por el estafador. La operatoria se concretó en cuestión de minutos, sin que la víctima advirtiera que estaba siendo engañada.

La situación generó aún más confianza cuando el interlocutor mencionó otra entidad bancaria que la mujer efectivamente utilizaba, pese a que ella nunca lo había informado. Ese detalle terminó de reforzar la credibilidad del relato fraudulento.

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Sin embargo, cuando intentaron replicar la maniobra desde otra cuenta, el banco bloqueó la operación. Esa interrupción fue clave para que la odontóloga comenzara a sospechar y finalmente comprendiera que estaba frente a una estafa. Tras lo ocurrido, realizó el reclamo y radicó la denuncia con el objetivo de recuperar el dinero y avanzar en la investigación.

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