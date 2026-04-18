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Policiales |PREOCUPACIÓN EXTREMA POR LA SEGUIDILLA DE ROBOS EN EL CENTRO COMERCIAL DE CITY BELL

Comerciantes marcharán a la comisaría Décima

Comerciantes marcharán a la comisaría Décima

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18 de Abril de 2026 | 02:11
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Hartos e indignados por la seguidilla de robos y actos de vandalismo que delincuentes vienen cometiendo en las últimas semanas en locales céntricos, un grupo de comerciantes de City Bell se concentrará esta tarde frente a la comisaría décima.

El reclamo en esa seccional -ubicada en calle 14 C entre 471 y 472- se anunció que está previsto para las 14.

Algunos de los comerciantes informaron a este diario que, en esa dependencia, procurarán ser atendidos por el comisario, con el propósito de exponerle su malestar y preocupación por la situación.

Pero, al mismo tiempo, solicitarán que se arbitren “medidas rápidas y concretas” para reforzar la vigilancia en ese centro comercial.

Comerciantes de City Bell llegaron a la determinación de marchar hoy a esa comisaría, luego de saqueos y roturas de vidrios en “unos 15 negocios”. Por eso, se reveló, “el dueño de un local de indumentaria deportiva unisex hace 15 días que duerme en su negocio”.

Y debido a que “hay delincuentes filmados por los ataques, pero siguen haciendo lo que quieren y en pleno centro de City Bell” indicó ayer a EL DIA una de las personas damnificadas.

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Lo expuesto por el comerciante -que evitó revelar su identidad por temor a alguna represalia- lo impulsó, segundos después, a manifestar su convencimiento de que “acá hay zona liberada”. Citó, por caso, que “hace dos semanas viene robando un mismo chico, que además lo hace siempre rompiendo los vidrios de los locales. ¿Y no pasa nada?”.

Se preguntó también “¿por qué tanta impunidad?, si todos estos casos fueron en el radio céntrico de City Bell y en horarios nocturnos. ¿Tan difícil es montar una custodia con efectivos de civil para agarrarlo?. Hasta roba autos en la calle”. Acotó que “los videos están, se lo puede individualizar y debe ser conocido por la Policía”.

Se consignó que algunos de los comercios damnificados son Rapsodia, Heladería H, Café Martínez, Calou y Tiza, entre varios otros.

 

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