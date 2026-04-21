Vélez empató y aseguró su clasificación a los playoffs

San Lorenzo fue más que Vélez, pero no salió del empate en el Nuevo Gasómetro. El Ciclón y el Fortín igualaron 0-0, y los de Boedo perdieron la posibilidad se ingresar a la zona de playoff. Por su parte, el conjunto de Liniers, obtuvo la clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura.

En esta sintonía, los dirigidos técnicamente por Gustavo Álvarez fueron los protagonistas del primer tiempo, pero por fallas en los metros finales del área rival, sumándole a las buenas actuaciones del arquero velezano, el Cuervo no pudo romper la paridad.

En el complemento, San Lorenzo fue aflojando la intensidad, y Vélez buscó aprovechar los espacios ajenos para lastimar. Sin embargo, no pudo propiciar peligro en el arco del paraguayo Orlando Gill. Ya en el final del encuentro, ambos equipos tuvieron chances de ponerse en ventaja pero no pudieron vencer las vallas.

Con este resultado, el Fortín aseguró la clasificación a playoff. Mientras que el Ciclón deberá apostar todas sus fichas en las últimas dos presentaciones.