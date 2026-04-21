La Plata: detuvieron a un boxeador que le fracturó el maxilar a un rival en un torneo amateur

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Un boxeador amateur fue detenido en La Plata acusado de haberle provocado una grave lesión a otro jugador durante un partido de fútbol amateur disputado meses atrás.
El hecho ocurrió el 8 de noviembre de 2025 en el predio “La Selección”, ubicado en la zona de Ruta 36 y 32. Según la denuncia, el agresor se mostró violento durante gran parte del encuentro, con insultos constantes hacia la víctima.
De acuerdo a la investigación, minutos antes del final del partido, el atacante se acercó por detrás al otro jugador y, sin mediar palabra, le aplicó un golpe de puño en el rostro que le provocó la fractura del maxilar.
La víctima, de 27 años, debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Martín para recibir atención médica.
A partir de las tareas investigativas y testimonios recolectados, la Policía logró identificar al agresor, quien resultó ser un boxeador amateur con participación en competencias a nivel local y provincial.
En las últimas horas, y por disposición de la Justicia, se concretó su detención. El sospechoso fue localizado en la zona de 162 y 63, donde fue interceptado mientras realizaba un entrenamiento.
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