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Espectáculos |Escándalo

A los gritos: fuerte cruce en vivo entre Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan

A los gritos: fuerte cruce en vivo entre Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan
22 de Abril de 2026 | 08:47

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Los periodistas del prime time de C5N, Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan, tuvieron un fuerte cruce en la radio AM del grupo, luego de una discusión por el caso de las amenazas en las escuelas del país en general.

A los gritos, el cruce se produjo en el pase entre el programa de Sylvestre y Duggan por la mañana en Radio 10 y terminó cuando uno de ellos se levantó de la mesa y se fue.

Allí, en la discusión Sylvestre afirmaba que la Justicia debía investigar las amenazas de muerte que aparecieron escritas en muchas escuelas del país, mientras que para Duggan solo se trataba de “chistes” de alumnos.

“Que lo lleven a la Justicia, porque va a servir como ejemplo porque el chiste está tipificado”, decía el “Gato” Sylvestre, mientras que Duggan le repetía que “solo eran chistes”.

Por último, en el medio de la discusión, Sylvestre le espetó a Dugggan: “Siempre querés tener la razón en todo. Siempre. Chau, Pablo Duggan. Hasta mañana", se levantó y se fue.

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