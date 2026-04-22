Preventiva a una mujer por la muerte de su hija de 8 años

A pedido de la fiscal Gabriela Mateos, el juez de garantías de Berazategui, Francisco Arturo Martínez Garmendia, dictó la preventiva para Ida Carolina González Albarracín, acusada de homicidio agravado por el vínculo, tras la muerte de su hija de 8 años Leila Carolina Carbajal Zaracho.

Según la investigación, la menor habría sufrido una grave lesión semanas antes y no recibió atención médica, lo que derivó en su fallecimiento. Además, ordenó la inhibición de bienes y su traslado a una unidad penitenciaria, junto con una evaluación psiquiátrica.

Con esta medida mucho más gravosa, por la pena en expectativa, el magistrado se apartó de la figura con la que se inició la causa: abandono de persona seguido de muerte. “Para imputarle al autor el delito es necesario que haya asumido inequívocamente el compromiso de actuar como barrera de contención de riesgos, lo que sumado a su vulneración- considerando que en el caso se trata de una niña-, genera en el omitente un control o dominio del riesgo idéntico al que se tiene por creación activa del mismo”, se explicó en el fallo.