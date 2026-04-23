Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000 | Salió hoy la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |Tiene 23 años y la competencia es en julio

Mica Ramallo, la voleibolista platense que busca representar al país en los Panamericanos Universitarios de Beach Volley

Mica Ramallo, la voleibolista platense que busca representar al país en los Panamericanos Universitarios de Beach Volley

Foto: Prensa Beach Volley Argentina

23 de Abril de 2026 | 11:38

Escuchar esta nota

La voleibolista platense Micaela Ramallo López (23) fue seleccionada para representar al país en los Juegos Panamericanos Universitarios de beach volley, que se disputarán en Perú entre el 20 de julio y el 1 de agosto, pero necesita reunir 2500 dólares para poder viajar y competir junto a su compañera.

La jugadora fue elegida tras una convocatoria abierta realizada en la Universidad Nacional de San Martín, donde participaron distintas duplas del país. “Hubo una convocatoria abierta, se hizo en UNSAM (Universidad Nacional de San Martín), ahí estaba el entrenador de la selección quien va a viajar con las duplas y después nos avisaron quiénes iban a ser las dos duplas femeninas y las dos masculinas. Yo voy a jugar con una cordobesa, Julieta Lisa”, explicó en diálogo con La Redonda.

Ramallo López, que también se desempeña en el vóley indoor en el club Sudamérica de Tolosa en la liga de ARVA, destacó el acompañamiento recibido. “Tenemos apoyo del club y también por parte de la Municipalidad de La Plata. La verdad que hay muy buena predisposición”, señaló. La subsecretaría de deportes platense está en gestiones de subsidio para solventar parte de los costos.

Sin embargo, el principal obstáculo es económico. “El viaje es autofinanciado para cualquier deportista de las 14 disciplinas. Lo que se paga a la FEDUA (Federación del Deporte Universitario) incluye alojamiento, inscripción al torneo, comidas, traslados e indumentaria. Y por nuestra cuenta tenemos que sacar el aéreo”, detalló en diálogo con Inteligencia Artesanal.

Ante este escenario, la deportista comenzó una campaña para recaudar fondos. “Por ahora estuve publicando con Juli nuestra cuenta, nuestro alias. También queremos organizar algo en los partidos de indoor. Hay un torneo de beach volley la semana que viene donde entreno, y va a haber rifas. Está todo encaminado”, contó.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Trámite superado: Gimnasia goleó a Acassuso y pasó a Octavos de Copa Argentina

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia y el cuarto éxito del nuevo interino que aleja cualquier apuro por definir al DT

En cuanto a su presente deportivo, explicó que debió reorganizar sus entrenamientos para enfocarse en esta oportunidad. “En el club saben de esta posibilidad, así que estoy entrenando más beach volley. Mi objetivo estaba orientado al indoor, pero surgió esto y tengo que aprovecharlo”, afirmó.

Su vínculo con el vóley viene desde la infancia. “Empecé a los 12 en el Club Banco Provincia. Mis papás se conocieron jugando en Universitario, así que viene de familia”, relató.

Durante la pandemia comenzó a incursionar en el beach volley y con el tiempo se consolidó en la disciplina. “En 2022 dejé Banco Provincia y me dediqué al beach volley, compitiendo a nivel nacional. En 2024 jugué con mi mamá en Sudamérica, salimos campeonas y ascendimos a primera. El año pasado mantuvimos la categoría”, repasó.

El crecimiento deportivo también se reflejó en el ranking nacional. “Hay un ranking individual y en base a los circuitos que jugás sumás puntos. Con Juli tuvimos una buena temporada 2025-2026, llegamos a cuartos de final y estuvimos entre las ocho mejores duplas del país. Eso también influyó para esta convocatoria”, explicó.

La dupla tiene previsto viajar el 20 de julio y regresar el 26, fechas en las que se disputará la competencia de beach volley dentro del evento continental. Mientras tanto, continúan buscando apoyo para concretar el sueño. “Si hay algún sponsor o ayuda, como se pueda, siempre es bienvenido”, concluyó.

 

¿Cómo ayudar?

Alias: micaramallo.mp
CVU: 0000003100037250888773
Nombre: Micaela Ramallo Lopez

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Vuelven a clausurar un supermercado de La Plata por "vencimientos adulterados"

La red ferroviaria que se reactiva en una ciudad bonaerense

Conmoción en Gonnet por la muerte de un jubilado en la puerta de su casa

Estudiantes cambió de Country en una jornada especial: las dudas de Medina para Talleres

Mientras se duda de su continuidad, Domínguez vuelve a ver a Flamengo

VIDEO. Trámite superado: Gimnasia goleó a Acassuso y pasó a Octavos de Copa Argentina

Gimnasia y el cuarto éxito del nuevo interino que aleja cualquier apuro por definir al DT

Cortes de luz y atención automática: el doble problema de los usuarios en La Plata
Últimas noticias de Deportes

Roban a hinchas del Lobo a la salida del partido con Acassuso por Copa Argentina

VIDEO. Trámite superado: Gimnasia goleó a Acassuso y pasó a Octavos de Copa Argentina

Gimnasia y el cuarto éxito del nuevo interino que aleja cualquier apuro por definir al DT

Pata Pereyra: “Estamos en la pelea y vamos con todo”
La Ciudad
Un platense, entre los universitarios distinguidos en la competencia de simulacro ONU más prestigiosa del mundo
Reclamo por escasez de turnos para los consultorios externos de un hospital de La Plata
Detectaron residuos de fármacos en aguas y plantas de tres arroyos de La Plata
"Era mi permitido y me dieron un sanguche de vidrio": fuerte denuncia contra un local de comidas de La Plata
Alegría en el ex Zoo de La Plata: nacieron 7 flamencos tras una década sin reproducción de la especie
Espectáculos
Gran Hermano: Solange Abraham protagonizó un fuerte enfrentamiento en su regreso a la casa  
Chloe Bello rompió el silencio sobre su historia de amor con Gustavo Cerati: "Nos casábamos en Marruecos"  
Operarían a Susana Giménez: sufre fuertes dolores, qué se sabe sobre su salud
Polémica: Juan Darthés interpretaría a Ricardo Biasotti en la biopic de Andrea Del Boca ¿Posible cancelación?
Los detalles sobre la salud de Mirtha Legrand qué no volverá a su programa 
Política y Economía
La UCR de La Plata reunió a sus ex presidentes desde 1983
La explicación del Gobierno
Confirman que Adorni pagó en efectivo casi 9 mil dólares por el alojamiento en Aruba
Empleados tomaron el Ministerio de Infraestructura en La Plata en medio de un clima de tensión
Buscan que los semáforos de La Plata usen IA para que cambien de luz según el tráfico
Policiales
VIDEO.- Incendio en el Club San Luis: se prendió fuego la tribuna de la cancha principal de rugby
Un motociclista terminó herido tras impactar contra un auto en avenida 520
FOTOS | Impactante choque en La Plata: un auto se incrustó en un edificio y de milagro no hubo heridos
Habló la joven agredida por el ex “arbolito” de La Plata detenido en Brasil: “Lo llamé cobarde”
VIDEO. Platense preso por racismo: qué se sabe de la detención de José Haile, el “ex arbolito” acusado en Brasil

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla