Mica Ramallo, la voleibolista platense que busca representar al país en los Panamericanos Universitarios de Beach Volley

La voleibolista platense Micaela Ramallo López (23) fue seleccionada para representar al país en los Juegos Panamericanos Universitarios de beach volley, que se disputarán en Perú entre el 20 de julio y el 1 de agosto, pero necesita reunir 2500 dólares para poder viajar y competir junto a su compañera.

La jugadora fue elegida tras una convocatoria abierta realizada en la Universidad Nacional de San Martín, donde participaron distintas duplas del país. “Hubo una convocatoria abierta, se hizo en UNSAM (Universidad Nacional de San Martín), ahí estaba el entrenador de la selección quien va a viajar con las duplas y después nos avisaron quiénes iban a ser las dos duplas femeninas y las dos masculinas. Yo voy a jugar con una cordobesa, Julieta Lisa”, explicó en diálogo con La Redonda.

Ramallo López, que también se desempeña en el vóley indoor en el club Sudamérica de Tolosa en la liga de ARVA, destacó el acompañamiento recibido. “Tenemos apoyo del club y también por parte de la Municipalidad de La Plata. La verdad que hay muy buena predisposición”, señaló. La subsecretaría de deportes platense está en gestiones de subsidio para solventar parte de los costos.

Sin embargo, el principal obstáculo es económico. “El viaje es autofinanciado para cualquier deportista de las 14 disciplinas. Lo que se paga a la FEDUA (Federación del Deporte Universitario) incluye alojamiento, inscripción al torneo, comidas, traslados e indumentaria. Y por nuestra cuenta tenemos que sacar el aéreo”, detalló en diálogo con Inteligencia Artesanal.

Ante este escenario, la deportista comenzó una campaña para recaudar fondos. “Por ahora estuve publicando con Juli nuestra cuenta, nuestro alias. También queremos organizar algo en los partidos de indoor. Hay un torneo de beach volley la semana que viene donde entreno, y va a haber rifas. Está todo encaminado”, contó.

En cuanto a su presente deportivo, explicó que debió reorganizar sus entrenamientos para enfocarse en esta oportunidad. “En el club saben de esta posibilidad, así que estoy entrenando más beach volley. Mi objetivo estaba orientado al indoor, pero surgió esto y tengo que aprovecharlo”, afirmó.

Su vínculo con el vóley viene desde la infancia. “Empecé a los 12 en el Club Banco Provincia. Mis papás se conocieron jugando en Universitario, así que viene de familia”, relató.

Durante la pandemia comenzó a incursionar en el beach volley y con el tiempo se consolidó en la disciplina. “En 2022 dejé Banco Provincia y me dediqué al beach volley, compitiendo a nivel nacional. En 2024 jugué con mi mamá en Sudamérica, salimos campeonas y ascendimos a primera. El año pasado mantuvimos la categoría”, repasó.

El crecimiento deportivo también se reflejó en el ranking nacional. “Hay un ranking individual y en base a los circuitos que jugás sumás puntos. Con Juli tuvimos una buena temporada 2025-2026, llegamos a cuartos de final y estuvimos entre las ocho mejores duplas del país. Eso también influyó para esta convocatoria”, explicó.

La dupla tiene previsto viajar el 20 de julio y regresar el 26, fechas en las que se disputará la competencia de beach volley dentro del evento continental. Mientras tanto, continúan buscando apoyo para concretar el sueño. “Si hay algún sponsor o ayuda, como se pueda, siempre es bienvenido”, concluyó.

¿Cómo ayudar?

Alias: micaramallo.mp

CVU: 0000003100037250888773

Nombre: Micaela Ramallo Lopez