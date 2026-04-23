Mica Ramallo, la voleibolista platense que busca representar al país en los Panamericanos Universitarios de Beach Volley

Detectaron residuos de fármacos en aguas y plantas de tres arroyos de La Plata
Detectaron residuos de fármacos en aguas y plantas de tres arroyos de La Plata
Confirman que Adorni pagó en efectivo casi 9 mil dólares por el alojamiento en Aruba
Vuelven a clausurar un supermercado de La Plata por "vencimientos adulterados"
Alegría en el ex Zoo de La Plata: nacieron 7 flamencos tras una década sin reproducción de la especie
FOTOS | Impactante choque en La Plata: un auto se incrustó en un edificio y de milagro no hubo heridos
"Era mi permitido y me dieron un sanguche de vidrio": fuerte denuncia contra un local de comidas de La Plata
Habló la joven agredida por el ex “arbolito” de La Plata detenido en Brasil: “Lo llamé cobarde”
Empleados tomaron el Ministerio de Infraestructura en La Plata en medio de un clima de tensión
ChangoMâs presenta el “Super Chango Fest”, un evento único con miles de ofertas con hasta 80% de descuento
La Provincia autorizó otro aumento en la tarifa de luz con impacto en La Plata: desde cuándo rige
Buscan que los semáforos de La Plata usen IA para que cambien de luz según el tráfico
Jueves con nuevo paro en colegios y facultades de la UNLP y marcha de antorchas
Mucho más que hojas y copias: la historia de la Librería Pinocho, un emblema de City Bell
Los detalles sobre la salud de Mirtha Legrand qué no volverá a su programa
VIDEO. “El resto bien”: Vicuña y Urtizberea reflexionan sobre el peso de la vida adulta
Estados Unidos interceptó un barco vinculado a Irán y Trump afirmó que el estrecho de Ormuz permanecerá "sellado herméticamente"
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Un motociclista terminó herido tras impactar contra un auto en avenida 520
Vecinos de La Loma, furiosos por un corte de agua sin aviso en plena obra de ABSA
Cortes de luz y atención automática: el doble problema de los usuarios en La Plata
Actividad golpeada: Caputo justificó la fuerte caída en una economía que aún no repunta
Los médicos encienden alarmas frente a la automedicación por un dolor abdominal
Conmoción en Gonnet por la muerte de un jubilado en la puerta de su casa
Arranca la Feria del Libro: un festejo a lo grande por sus 50 años
Clima ideal en La Plata: jueves con Sol y temperatura agradable
Discapacidad en emergencia: prestaciones y centros de atención al límite
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 23 de abril 2026
Chloe Bello rompió el silencio sobre su historia de amor con Gustavo Cerati: "Nos casábamos en Marruecos"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La voleibolista platense Micaela Ramallo López (23) fue seleccionada para representar al país en los Juegos Panamericanos Universitarios de beach volley, que se disputarán en Perú entre el 20 de julio y el 1 de agosto, pero necesita reunir 2500 dólares para poder viajar y competir junto a su compañera.
La jugadora fue elegida tras una convocatoria abierta realizada en la Universidad Nacional de San Martín, donde participaron distintas duplas del país. “Hubo una convocatoria abierta, se hizo en UNSAM (Universidad Nacional de San Martín), ahí estaba el entrenador de la selección quien va a viajar con las duplas y después nos avisaron quiénes iban a ser las dos duplas femeninas y las dos masculinas. Yo voy a jugar con una cordobesa, Julieta Lisa”, explicó en diálogo con La Redonda.
Ramallo López, que también se desempeña en el vóley indoor en el club Sudamérica de Tolosa en la liga de ARVA, destacó el acompañamiento recibido. “Tenemos apoyo del club y también por parte de la Municipalidad de La Plata. La verdad que hay muy buena predisposición”, señaló. La subsecretaría de deportes platense está en gestiones de subsidio para solventar parte de los costos.
Sin embargo, el principal obstáculo es económico. “El viaje es autofinanciado para cualquier deportista de las 14 disciplinas. Lo que se paga a la FEDUA (Federación del Deporte Universitario) incluye alojamiento, inscripción al torneo, comidas, traslados e indumentaria. Y por nuestra cuenta tenemos que sacar el aéreo”, detalló en diálogo con Inteligencia Artesanal.
Ante este escenario, la deportista comenzó una campaña para recaudar fondos. “Por ahora estuve publicando con Juli nuestra cuenta, nuestro alias. También queremos organizar algo en los partidos de indoor. Hay un torneo de beach volley la semana que viene donde entreno, y va a haber rifas. Está todo encaminado”, contó.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Trámite superado: Gimnasia goleó a Acassuso y pasó a Octavos de Copa Argentina
En cuanto a su presente deportivo, explicó que debió reorganizar sus entrenamientos para enfocarse en esta oportunidad. “En el club saben de esta posibilidad, así que estoy entrenando más beach volley. Mi objetivo estaba orientado al indoor, pero surgió esto y tengo que aprovecharlo”, afirmó.
Su vínculo con el vóley viene desde la infancia. “Empecé a los 12 en el Club Banco Provincia. Mis papás se conocieron jugando en Universitario, así que viene de familia”, relató.
Durante la pandemia comenzó a incursionar en el beach volley y con el tiempo se consolidó en la disciplina. “En 2022 dejé Banco Provincia y me dediqué al beach volley, compitiendo a nivel nacional. En 2024 jugué con mi mamá en Sudamérica, salimos campeonas y ascendimos a primera. El año pasado mantuvimos la categoría”, repasó.
El crecimiento deportivo también se reflejó en el ranking nacional. “Hay un ranking individual y en base a los circuitos que jugás sumás puntos. Con Juli tuvimos una buena temporada 2025-2026, llegamos a cuartos de final y estuvimos entre las ocho mejores duplas del país. Eso también influyó para esta convocatoria”, explicó.
La dupla tiene previsto viajar el 20 de julio y regresar el 26, fechas en las que se disputará la competencia de beach volley dentro del evento continental. Mientras tanto, continúan buscando apoyo para concretar el sueño. “Si hay algún sponsor o ayuda, como se pueda, siempre es bienvenido”, concluyó.
Alias: micaramallo.mp
CVU: 0000003100037250888773
Nombre: Micaela Ramallo Lopez
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí