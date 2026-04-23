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Opinión |EDITORIAL

La red ferroviaria que se reactiva en una ciudad bonaerense

La red ferroviaria que se reactiva en una ciudad bonaerense

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23 de Abril de 2026 | 02:00
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Asociada a la necesidad de transportar mayores volúmenes de carga, en este caso de cereales, se está haciendo sentir una mayor circulación del ferrocarril en el distrito bonaerense de Pergamino, con más formaciones que transitan sus vías en un fenómeno que llamó primero la atención de vecinos y que también suscita expectativas ante la posibilidad de que se expanda a otras jurisdicciones.

Según se señaló, este mayor movimiento de trenes se percibe en el sistema que antes atendía región, la ex línea Mitre, hoy denominada Nuevo Central Argentino.

Tal como se expresó en este diario, el sonido de las bocinas y el paso de extensas formaciones con decenas de vagones reconfiguran una postal que durante años había perdido intensidad en esa localidad del interior provincial.

La escena, propia de etapas de mayor actividad ferroviaria, volvió e a despertar el interés de la población, que se acerca a observar el tránsito de trenes y a reencontrarse con una imagen profundamente ligada a la identidad productiva y social de Pergamino.

Desde la empresa indicaron que el servicio nunca dejó de funcionar, aunque reconocieron que la logística agropecuaria y comercial actual se apoyan en una matriz ferroviaria cada vez más diversificada ahora. El tren va renaciendo a partir de la necesidad de responder al estímulo de una mayor demanda.

En ese contexto, destacaron los trabajos permanentes para sostener la operatividad de los ramales que atraviesan el distrito, al tiempo que advirtieron que la infraestructura requiere intervenciones constantes, especialmente en sectores donde las trazas están asentadas sobre balastos de tierra, más vulnerables a las lluvias.

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Asimismo, detallaron que el sistema ferroviario cuenta con múltiples ramales que conectan a Pergamino como San Antonio de Areco, Arrecifes y Victoria con gestiones activas para su reactivación tanto para cargas como pasajeros.

Existen también conexiones con Junín, realizándose gestiones para reactivar el servicio de tren entre Pergamino y esa ciudad del centro bonaerense y lo mismo con San Nicolás. En cuanto al sistema ferroviario local incluye hay estaciones y parajes como la de Manantiales y otras.

La expansión del ferrocarril comenzó a eclipsarse a fines de la pasada década del 60 e ingresó luego en un plano de incomprensible decadencia. Nuestro país decidió desentenderse de un servicio que hoy ofrece múltiples prestaciones en el mundo entero, en donde no sólo no se cancelaron ramales sino que se modernizó y amplió hasta volverse competitivo de las pujantes líneas aéreas.

El de Pergamino es un pequeño pero importante ejemplo. Y tal como lo señalan y promueven especialistas en el tema, nada debiera impedir que nuestro país volviera a contar con una red ferroviaria como la que tuvo, cuando los trenes de pasajeros y de carga llegaban a ciudades y pueblos muy pequeños y dinamizaban la vida económica, cultural y social del muchas regiones. La del ferrocarril fue en la Argentina una red de crecimiento y progreso, que debería volver a tejerse.

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