Gran Hermano: Solange Abraham protagonizó un fuerte enfrentamiento en su regreso a la casa  

La participante Solange Abraham desató un escándalo en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada tras su regreso oficial de La Casa de los Famosos de Telemundo.

Allí, en menos de 24 horas de su reingreso, protagonizó una fuerte discusión con dos participantes que buscaron desestabilizarla.

El conflicto se inició por la desaparición de una foto que la participante guardaba sobre su cama, que aparentemente fue ocultada por Daniela de Lucía. Entonces, al notarlo, Solange les preguntó a sus compañeras presentes en la habitación, quienes apuntaron contra Yipio y Daniela.

De inmediato, la discusión escala rápidamente y, mientras exigía que la foto aparezca, responde llamándolas “fracasadas” y burlándose de la falta de estrategia para desestabilizarla, logrando que finalmente sean ellas quienes salgan de sus casillas.

Asimismo, en un momento de la discusión, la comediante uruguaya acusa a Solange de actuar como “una niña de 5 años sin argumentos", pero ella eleva la apuesta al comenzar a hablar como una infante frente a su cara. Eso solo logra que Yipio la insulte mientras ella se reía y aplaudía de manera burlona.

Por último, Yipio encontró la foto en la cama, pero no fue suficiente para que el conflicto llegase a su fin.