Buscan que los semáforos de La Plata usen IA para que cambien de luz según el tráfico

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El tránsito en La Plata es un verdadero descontrol, entre la doble fila y semáforos que parecen estar solo "de vista". De hecho en las calles platenses se registra una gran cantidad de accidentes automovilísticos que, en muchos casos, terminan siendo trágicos.
En busca de darle una solución a esta problemática que padecen los conductores de nuestra ciudad, se acaba de presentar un proyecto de ordenanza que propone que los semáforos, mediante el uso de Inteligencia Artificial, puedan cambiar de luz según el tráfico del momento.
La iniciativa, a la que tuvo acceso este diario, solicita que se "impulse la implementación de un Sistema de Semaforización Inteligente en la Ciudad de La Plata, basado en tecnología de sensores, cámaras y algoritmos de inteligencia artificial, capaz de ajustar en tiempo real los tiempos de cada señal según el volumen de vehículos en circulación, con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito y reducir los tiempos de espera en las intersecciones del distrito".
En otro tramo plantea que "incorpore un módulo de monitoreo en vivo que permita la detección automática de fallas, la supervisión remota del funcionamiento de cada semáforo y la gestión centralizada de la red semafórica desde un Centro de Control de Tránsito, garantizando una respuesta rápida ante incidentes y la continuidad operativa del sistema" y pide que al Ejecutivo Municipal "que el plan de implementación priorice las intersecciones de mayor congestión vehicular, los accesos principales al casco urbano, las arterias con mayor índice de siniestralidad vial y los corredores de transporte público, a fin de maximizar el impacto positivo del sistema sobre la movilidad urbana del distrito".
Para llevarlo a cabo solicita mecanismos de financiamiento y habla de "convenios con organismos nacionales, provinciales o internacionales, y esquemas de participación público-privada que permitan sostener la inversión inicial y garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema a lo largo del tiempo". En ese marco también pidió en un plazo no mayor a 60 días hábiles un informe que contemple un diagnóstico del estado actual de la infraestructura semafórica del distrito; un plan de implementación gradual del sistema inteligente con cronograma estimado de obras; la estimación presupuestaria de la inversión requerida; y los indicadores de impacto previstos en términos de reducción de tiempos de viaje, siniestralidad y emisión de gases contaminantes.
El proyecto de ordenanza fue ingresado esta semana por mesa de entradas al Concejo Deliberante y lleva la firma del concejal Darío Ganduglia.
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Cabe destacar que el año pasado el municipio platense informó que llevó adelante un plan integral de modernización de 200 cruces semaforizados que permitieron mejorar significativamente la circulación vehicular, optimizar los tiempos de viaje y aumentar la seguridad vial.
Esta transformación fue posible gracias a la incorporación de tecnología que habilita el monitoreo y control de los semáforos de manera remota desde la Central de Control de Tránsito (CCT) ubicada en el edificio del Centro de Operaciones Municipal (COM). A través de esta central, los operadores pueden supervisar el estado de los semáforos en tiempo real, detectar fallas, intervenir ante situaciones de emergencia y adaptar los tiempos de semáforo en función de eventos que modifiquen la demanda, como recitales, partidos de fútbol u otras actividades que generen grandes concentraciones de personas.
Según se especificó, a partir de esta nueva tecnología el semáforo tiene la capacidad de comandarse para establecer la onda verde en arterias clave, lo que permite obtener una capacidad de adaptación a las condiciones del tránsito. “Los dispositivos inteligentes podrán ser coordinados y manejados de forma remota, lo que permite ajustar su planificación en función del desarrollo del tránsito de manera dinámica desde la central; es decir, en el COM se visualiza la congestión y se va coordinando en función de las necesidades, como puede ser el eventual corte de una calle”, explicaron desde la Comuna.
Los primeros cruces a intervenir fueron ubicados en los principales accesos a la ciudad, como el Camino Centenario y el Camino General Belgrano, que conectan a la ciudad con la AMBA; la avenida 60, como alternativa a la avenida 44, que ya se encuentra conectada a la CCT y es el principal acceso desde el oeste, la avenida 13 y la avenida 7 hacia barrio aeropuerto.
De esta forna, la Central de Control de Tránsito permite una respuesta inmediata ante fallas o interrupciones, mejora la coordinación semafórica y hace posible una circulación más ordenada y fluida. A diferencia de los sistemas tradicionales y desconectados, los corredores monitoreados muestran menores niveles de congestión y espera, así como una mayor previsibilidad.
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