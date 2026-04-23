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El cuarto éxito del nuevo interino aleja cualquier apuro por definir al DT

El cuarto éxito del nuevo interino aleja cualquier apuro por definir al DT

Nacho Fernández fue otra vez importante para clarificar la mayoría de los ataques del Lobo / Fotobaires

Martín Mendinueta

Martín Mendinueta
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23 de Abril de 2026 | 03:03
Edición impresa

Entender la complejidad del fútbol argentino suele ser una pretensión desmedida. Todo puede pasar. Lo que está bien, a veces resulta mal y, en otras situaciones, aquello no aconsejable puede generar alguna cuota de alivio.

La Comisión Directiva de Gimnasia decidió, hace ya bastante, cortar el ciclo de Fernando Zaniratto y, a contramano de lo que muchos podían suponer, y hasta reclamar, se está tomando un lapso extenso para definir a su reemplazante.

Allegados a las autoridades que tienen poder de decisión en tan sensible cuestión aseguran que de cara al próximo torneo de la Liga Profesional (será el Clausura y llegará después del Mundial) se contratará a un entrenador con experiencia y cierto renombre. Pero no hay anuncio ni indicio oficial al respecto, y sería un craso error considerar esa cuestión como un detalle menor.

Ariel Pereyra, ex jugador de una época muy bien recordada por los hinchas triperos, y quien además fuera integrante del cuerpo técnico que encabeza Guillermo Barros Schelotto, se “muere” de ganas por quedarse en el lugar donde hoy está. Su contratación como entrenador de la reserva fue una decisión del actual gobierno porque confía en su proyección profesional. La “hoja de ruta” elaborada por la “mesa chica” del poder real contempla darle la conducción del plantel profesional hasta que finalice el primer semestre (nadie sabe cuándo ni cómo llegará esa “caída del telón”), pero esto es fútbol y los vaivenes son difíciles de precisar.

¿CUÁL ES EL CANDIDATO CON MAYOR APOYO EN LA TRIBUNA ALBIAZUL?

Así como las derrotas provocan daños muchas veces irreparables, los triunfos instalan atmósferas que combinan dos ingredientes imbatibles: alegría y optimismo.

 

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Gimnasia, con el “Pata” manejando el equipo, acumula cuatro victorias al hilo. No es poco. Es mucho. Por eso, aseverar que, aunque siga por la senda dulce, volverá a dirigir la reserva, no parece un acto prudente.

Aquel domingo de derrota ante Huracán, en el Bosque hubo silbidos, dolor e impotencia. El cuadro de situación empujaba a ofrecer una reacción contundente. Sin embargo, y por la combinación de diferentes motivos, empezó un período flaco en datos concretos donde la dirigencia se fue sintiendo cada vez más cómoda.

Por supuesto que ayudaron los resultados, pero semanas atrás nadie hubiera dicho que lo que están haciendo era lo más atinado.

El “vamos viendo” se convirtió en el impensado manual de estilo de una conducción que todavía no suelta precisiones sobre los pasos que dará.

Anoche el equipo ganó por abrumador margen (ante un muy modesto oponente que utilizó jugadores suplentes), su hinchada regresó contenta y espera, con apreciable confianza, el partido del domingo ante Belgrano en Córdoba.

Hoy nadie pregunta si Pereyra va a dirigir o no el fin de semana. Y tampoco se espera para mañana, ni para la semana que viene, el anuncio que involucre a otro nombre propio.

Suele decirse que el fútbol es un estado de ánimo y, por estas horas, el de Gimnasia goza de buen semblante.

El final de la película genera cada vez más expectativa. Nadie está seguro de casi nada. Los resultados serán los que definan esta historia.

Lo único concreto es que Gimnasia está evaluando varias alternativas y cuando crea conveniente informará quién será el DT en la segunda mitad del año. Por ahora, el “Pata” está donde muchos quisieran estar.

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