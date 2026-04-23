El cuarto éxito del nuevo interino aleja cualquier apuro por definir al DT

La Provincia autorizó otro aumento en la tarifa de luz con impacto en La Plata: desde cuándo rige
La Provincia autorizó otro aumento en la tarifa de luz con impacto en La Plata: desde cuándo rige
Habló la joven agredida por el ex “arbolito” de La Plata detenido en Brasil: “Lo llamé cobarde”
El Gobierno prohibió el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada
Vuelven a clausurar un supermercado de La Plata por "vencimientos adulterados"
Gimnasia y el cuarto éxito del nuevo interino que aleja cualquier apuro por definir al DT
FOTOS | Impactante choque en La Plata: un auto se incrustó en un edificio y de milagro no hubo heridos
Jueves con nuevo paro en colegios y facultades de la UNLP y marcha de antorchas
ChangoMâs presenta el “Super Chango Fest”, un evento único con miles de ofertas con hasta 80% de descuento
Los detalles sobre la salud de Mirtha Legrand qué no volverá a su programa
VIDEO. “El resto bien”: Vicuña y Urtizberea reflexionan sobre el peso de la vida adulta
Vivir más y mejor: la prevención como llave para llegar a los 100 años
Actividad golpeada: Caputo justificó la fuerte caída en una economía que aún no repunta
Cortes de luz y atención automática: el doble problema de los usuarios en La Plata
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Conmoción en Gonnet por la muerte de un jubilado en la puerta de su casa
Arranca la Feria del Libro: un festejo a lo grande por sus 50 años
Clima ideal en La Plata: jueves con Sol y temperatura agradable
Discapacidad en emergencia: prestaciones y centros de atención al límite
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 23 de abril 2026
Chloe Bello rompió el silencio sobre su historia de amor con Gustavo Cerati: "Nos casábamos en Marruecos"
Operarían a Susana Giménez: sufre fuertes dolores, qué se sabe sobre su salud
Adorni acordó un pago extra de US$65.000 por la casa de Caballito
Cumbre libertaria bonaerense: va Santilli y dudas con el caputismo
Los números de la suerte del jueves 23 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Secuestran celulares a menores que participan de amenazas en colegios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Martín Mendinueta
FirmaMendinueta
Entender la complejidad del fútbol argentino suele ser una pretensión desmedida. Todo puede pasar. Lo que está bien, a veces resulta mal y, en otras situaciones, aquello no aconsejable puede generar alguna cuota de alivio.
La Comisión Directiva de Gimnasia decidió, hace ya bastante, cortar el ciclo de Fernando Zaniratto y, a contramano de lo que muchos podían suponer, y hasta reclamar, se está tomando un lapso extenso para definir a su reemplazante.
Allegados a las autoridades que tienen poder de decisión en tan sensible cuestión aseguran que de cara al próximo torneo de la Liga Profesional (será el Clausura y llegará después del Mundial) se contratará a un entrenador con experiencia y cierto renombre. Pero no hay anuncio ni indicio oficial al respecto, y sería un craso error considerar esa cuestión como un detalle menor.
Ariel Pereyra, ex jugador de una época muy bien recordada por los hinchas triperos, y quien además fuera integrante del cuerpo técnico que encabeza Guillermo Barros Schelotto, se “muere” de ganas por quedarse en el lugar donde hoy está. Su contratación como entrenador de la reserva fue una decisión del actual gobierno porque confía en su proyección profesional. La “hoja de ruta” elaborada por la “mesa chica” del poder real contempla darle la conducción del plantel profesional hasta que finalice el primer semestre (nadie sabe cuándo ni cómo llegará esa “caída del telón”), pero esto es fútbol y los vaivenes son difíciles de precisar.
Así como las derrotas provocan daños muchas veces irreparables, los triunfos instalan atmósferas que combinan dos ingredientes imbatibles: alegría y optimismo.
LE PUEDE INTERESAR
Pata Pereyra: “Estamos en la pelea y vamos con todo”
LE PUEDE INTERESAR
Los hinchas le hicieron el aguante al Lobo
¿Quién se atreve a definir con claridad qué es lo que desea la hinchada tripera? Todo está por verse
Gimnasia, con el “Pata” manejando el equipo, acumula cuatro victorias al hilo. No es poco. Es mucho. Por eso, aseverar que, aunque siga por la senda dulce, volverá a dirigir la reserva, no parece un acto prudente.
Aquel domingo de derrota ante Huracán, en el Bosque hubo silbidos, dolor e impotencia. El cuadro de situación empujaba a ofrecer una reacción contundente. Sin embargo, y por la combinación de diferentes motivos, empezó un período flaco en datos concretos donde la dirigencia se fue sintiendo cada vez más cómoda.
Por supuesto que ayudaron los resultados, pero semanas atrás nadie hubiera dicho que lo que están haciendo era lo más atinado.
El “vamos viendo” se convirtió en el impensado manual de estilo de una conducción que todavía no suelta precisiones sobre los pasos que dará.
Anoche el equipo ganó por abrumador margen (ante un muy modesto oponente que utilizó jugadores suplentes), su hinchada regresó contenta y espera, con apreciable confianza, el partido del domingo ante Belgrano en Córdoba.
Hoy nadie pregunta si Pereyra va a dirigir o no el fin de semana. Y tampoco se espera para mañana, ni para la semana que viene, el anuncio que involucre a otro nombre propio.
Suele decirse que el fútbol es un estado de ánimo y, por estas horas, el de Gimnasia goza de buen semblante.
El final de la película genera cada vez más expectativa. Nadie está seguro de casi nada. Los resultados serán los que definan esta historia.
Lo único concreto es que Gimnasia está evaluando varias alternativas y cuando crea conveniente informará quién será el DT en la segunda mitad del año. Por ahora, el “Pata” está donde muchos quisieran estar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí