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Deportes |EL LOBO GOLEÓ 3-0 A ACASSUSO POR LA COPA ARGENTINA

Trámite superado: Gimnasia pasó a Octavos

Tras un primer tiempo flojo, resolvió el partido en el complemento y se impuso con goles de Franco Torres, Renzo Giampaoli y Nicolás Barros Schelotto

Trámite superado: Gimnasia pasó a Octavos

Facundo Aché
fache@eldia.com

23 de Abril de 2026 | 03:04
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Gimnasia se sacó un problema de encima. Derrotó 3-0 a Acassuso para avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina. A la vez, la victoria le dio la razón a la decisión de Ariel Pereyra, quien decidió cambios y resguardó algunos futbolistas para el partido del domingo ante Belgrano, clave en las intenciones triperas de ingresar a la etapa de definiciones del Apertura de la Liga Profesional.

Además, el Pata redondeó un récord ideal de cuatro triunfos en sus primeros partidos al frente del equipo. “Van a decir que no le ganamos a nadie” dijo el DT, mitad en broma, mitad en serio, 100% ironía. La realidad es que su equipo sacó adelante compromisos complicados (Sarmiento) y traicioneros, en especial estos encuentros de Copa Argentina en los que el Lobo sufrió más de un golpe ante rivales de esta entidad o aún menores.

 

Fue flojo lo de Gimnasia en la primera mitad: no pudo marcar las diferencias

 

El Lobo no jugó bien en el primer tiempo, carente de precisión en los últimos metros de la cancha. Fue otro equipo en el inicio del complemento, cuando aún antes del gol de Franco Torres había tenido tres posibilidades claras para abrir el marcador. En esos primeros 10 minutos de la etapa convirtió en un trámite lo que podría haberse convertido en un problema. Por eso, el 3-0 final es, por sobre todas las cosas, tranquilizador.

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En la primera jugada del partido, el Lobo estuvo cerca de la apertura del marcador con un zurdazo de Nacho Fernández que pasó cerca del ángulo superior izquierdo del arco de Atamañuk, luego de una buena combinación por la izquierda del equipo del Pata Pereyra

El Lobo dominó el territorio y tuvo mayor manejo de la pelota, pero no tuvo precisión en los últimos metros de la cancha. Un buen centro de Bautista Barros Schelotto encontró el cabezazo de Franco Torres que se fue muy alto sobre el horizontal.

La segunda parte comenzó con las chances de gol que el Tripero no había tenido en la primera mitad. Franco Torres lo dejó solo al Chelo, que picó justo, gambeteó al arquero y estrelló su zurdazo en el caño izquierdo. Después, una buena jugada del Pata Castro terminó con un remate cruzado de Bautista Barros Schelotto que rozó en un botín y terminó pegada al poste, en el tiro de esquina. Y un remate de Juan José Pérez, que sacó el disparo casi sin recorrido, pasó al lado del caño derecho de Atamañuk.

El gol mens sana estaba al caer y cayó nomás a los 8 minutos. Se juntaron Nacho Fernández, Lucas Castro, Juan Pérez y Marcelo Torres para un gran pase a Franco Torres. El correntino definió muy bien ante la salida del arquero para poner el 1-0 en la cancha de Estudiantes.

A Acassuso ese gol le tiró abajo toda la estantería, porque un par de minutos después hubo un tiro libre desde la izquierda cabeceó solo Renzo Giampaoli, tapó el arquero pero el propio Giampaoli capturó el rebote para el 2 a 0.

Con el partido liquidado, Ariel Pereyra incluyó a Matías Melluso, Nicolás Barros Schelotto y Agustín Auzmendi por Silva, Castro y el colombiano Pérez. Con esos cambios, Gimnasia pasó a jugar nuevamente con dos puntas durante algunos minutos. Acassuso tuvo una buena aproximación con un remate del ingresado Reynoso, fácil para Nelson Insfrán. Después, ingresaron Manuel Panaro y Maximiliano Zalazar por Marcelo Torres y Nacho Fernández, otra vez el mejor jugador del equipo tripero.

Después del 2 a 0, Gimnasia reguló, con la cabeza puesta en el partido del domingo ante Belgrano. El Lobo bajó la intensidad del juego y quedó atento a alguna posible contra. El equipo de Boulogne llegó apenas con un buscapié de Schlotthauer que no alcanzó a empujar Ramiro Reynoso.

Cuando aceleró, Gimnasia estuvo cerca del tercero. No encontró precisión dentro del área pero un muy buen remate de Matías Melluso se fue muy cerca del travesaño. Acassuso estaba a un error del tercero tripero, hubo un error en la salida y Nicolás Barros Schelotto le pegó desde lejos con un zurdazo que dejó sin chances al arquero Atamañuk.

No hubo tiempo para más. Gimnasia convirtió en trámite un partido que tuvo cierto grado de complejidad en la primera mitad. Para el Pata Pereyra son cuatro victorias en igual número de partidos y el desafío de traerse algo desde Córdoba el domingo contra Belgrano. Los octavos de final en la Copa Argentina son una realidad. La ilusión es meterse también en octavos del Apertura de la Liga Profesional.

CUARTO AL HILO
El interinato de Ariel Pereyra como entrenador, sigue sumando nuevos capítulos. Con la victoria de anoche sobre Acassuso, Gimnasia abrochó el cuatro triunfo consecutivo: dos de ellos pertenecen al torneo Apertura y otros dos restante por la Copa Argentina.
PRIMER GRITO
El defensor Renzo Giampaoli convirtió anoche, en Caseros, su primer gol con la camiseta de Gimnasia, en 40 partidos oficiales. El ex Boca, capturó un rebote en el arquero, después de un cabezazo, para señalar la segunda conquista mens sana.
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Franco Torres anotó el gol del 1-0 que terminó de abrir el partido por completo / Fotobaires

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