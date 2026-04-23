Habló la joven agredida por el ex “arbolito” de La Plata detenido en Brasil: “Lo llamé cobarde”

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Un nuevo caso de racismo protagonizado por un platense en Brasil volvió a generar fuerte repercusión, y en las últimas horas se conoció el testimonio de la joven que fue víctima del ataque verbal en un supermercado de Río de Janeiro. “Lo llamé cobarde”, relató Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, tras el episodio que terminó con la detención del ex arbolito de La Plata, hoy radicado en el vecino país.
Tal como viene informando EL DIA, el hecho ocurrió en una fila de cajas en la zona de Copacabana, cuando el hombre identificado como José Luis Haile, de 67 años, comenzó a quejarse por la demora en la atención. La situación escaló rápidamente y derivó en insultos racistas dirigidos a la trabajadora brasileña.
Según el relato de la víctima que consiguió el medio brasileño O Globo, el agresor le dijo el insulto en voz baja, lo que la indignó aún más. “Empecé a enfadarme con él y lo llamé cobarde porque habló en voz baja durante el insulto racista”, explicó la joven, visiblemente afectada por la situación. Y agregó: "En ese momento, estaba muy nerviosa y enfadada. No me esperaba que esto sucediera y esperaba un poco más de apoyo del personal del supermercado, pero los guardias de seguridad no hicieron nada".
Samara contó que "luego Volví al trabajo este miércoles. Ayer (por el martes) no pude trabajar. Me siento cansada, todavía un poco frustrada y con miedo de que algo así pueda volver a ocurrir”.
En tanto, se supo que la escena fue presenciada por otros clientes, entre ellos otro argentino que decidió intervenir y dar aviso a las autoridades. “Al principio no le presté mucha atención porque pensé que era una discusión tonta. Pero cuando el racista la mandó a callar y la insultó, me di cuenta de que era serio. Decidí intervenir porque la vi muy vulnerable y pensé que era lo correcto. Soy mestizo y también sufrimos racismo en Argentina. Pero allí no hay ninguna ley que lo prohíba. Así que me puse en su lugar. Lamentablemente, este tipo de personas aún existen, pero tenemos que actuar con mano dura contra ellas, de lo contrario esto nunca terminará”, sostuvo , Juan Esteban García, quien se desempeña como albañil.
Cabe destacar que minutos después del ataque, Haile fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia brasileña, que lo imputó por injuria racial, un delito severamente penado en ese país.
El caso generó un fuerte impacto tanto en Brasil como en Argentina, no solo por la gravedad de los dichos, sino también porque se suma a otros episodios recientes protagonizados por ciudadanos argentinos en el país vecino. La legislación brasileña contempla penas de prisión para este tipo de conductas, en el marco de una política más estricta contra el racismo.
En ese contexto, el acusado permanecerá detenido de manera preventiva mientras avanza el proceso judicial, a la espera de una resolución que podría implicar una condena efectiva.
El episodio volvió a abrir el debate sobre el comportamiento de turistas y residentes argentinos en el exterior, y sobre la importancia de comprender las normativas y la sensibilidad social en otros países, donde este tipo de hechos no solo generan repudio social, sino también consecuencias penales inmediatas.
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