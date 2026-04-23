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Un violento accidente de tránsito se registró también esta mañana en avenida 520 entre 5 y 6, donde un motociclista resultó herido luego de protagonizar un fuerte choque contra un automóvil.
Según se puede observar en el lugar, el impacto fue de tal magnitud que el conductor de la moto terminó golpeando su cabeza contra el vidrio del lado del conductor del vehículo, lo que le provocó lesiones en el rostro y la zona craneal. Tras el siniestro, el rodado menor quedó tendido sobre el asfalto con importantes daños, mientras que el auto presentó abolladuras y la ventanilla destrozada.
De acuerdo a las primeras informaciones que accedió en exclusiva EL DÍA, personal del SAME acudió rápidamente al lugar y asistió al motociclista, quien fue trasladado al hospital de Gonnet para una mejor atención médica.
En la escena también trabajaron efectivos policiales y agentes de la Guardia Urbana, quienes realizaron tareas de ordenamiento del tránsito y peritajes para determinar cómo se produjo el choque.
El hecho generó preocupación entre los vecinos y automovilistas que circulaban por la zona, una arteria muy transitada de la ciudad, donde este tipo de accidentes suele repetirse con frecuencia.
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