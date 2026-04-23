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Policiales |SE TRATA DE UN NUEVO CASO DE DISCRIMINACIÓN PROTAGONIZADO POR UN ARGENTINO EN EL PAÍS VECINO, TRAS EL ANTECEDENTE DE AGOSTINA PÁEZ

Un platense preso por racismo: José Haile, el “arbolito” acusado en Brasil

Se hace llamar “El Puma”, tiene 67 años y reside en Río de Janeiro hace dos años. Conocido en la Ciudad por un violento prontuario, fue detenido tras proferir fuertes insultos contra una trabajadora en un supermercado

Un platense preso por racismo: José Haile, el “arbolito” acusado en Brasil

El platense detenido en Brasil por racismo ya tenía causas por golpizas y estafas / Facebook

23 de Abril de 2026 | 04:18
Edición impresa

Un nuevo caso de injuria racial con un argentino en el centro de la escena sacude a Brasil, pero esta vez con un protagonista que tiene raíces profundas en las calles platenses. José Luis Haile, de 67 años, conocido en el microcentro de La Plata como “El Puma”, fue detenido en tras proferir insultos racistas contra una trabajadora brasileña en un supermercado de Copacabana. La noticia, que impacta por el delito en sí, cobra una relevancia particular en nuestra ciudad al conocerse el violento prontuario que el hombre arrastraba antes de abandonar el país.

El hecho ocurrió en una sucursal de la cadena Mundial, ubicada sobre la calle Siqueira Campos. Según consta en los registros judiciales brasileños, Haile se impacientó por la demora en la apertura de cajas y comenzó a hostigar a Samara Rodrigues de Lima, una joven repartidora de 23 años.

Tras una breve discusión, el hombre la insultó dos veces con la frase “negra puta”. La agresión no pasó desapercibida: otro ciudadano argentino, presente en la fila, intervino indignado y dio aviso a la Guardia Municipal, que concretó la detención inmediata.

La causa quedó en manos de la Policía Civil de Río y rápidamente la Justicia brasileña dictó la prisión preventiva. Desde 2023, ese tipo de agresiones está equiparado al delito de racismo, lo que implica penas más severas y la imposibilidad de excarcelación inmediata. Haile no es un turista ocasional. Vive en Brasil desde hace más de dos años, donde se mostraba activo en redes sociales, trabajando como vendedor ambulante en playas y zonas turísticas.

La realidad judicial que enfrenta hoy Haile en Brasil es severa. A diferencia del reciente antecedente, como el de la abogada santiagueña Agostina Páez, quien estuvo detenida cerca de tres meses tras realizar gestos discriminatorios en un restaurante de Ipanema y logró regresar al país tras pagar una fianza de 18.500 dólares, la situación de Haile es distinta.

Al ser residente en Brasil, la Justicia no le otorgó el beneficio de la excarcelación. Haile permanece bajo prisión preventiva en la Prisión José Federico Marques, en el barrio de Benfica. Los magistrados brasileños argumentan que, al residir en el país vecino, el imputado conoce perfectamente el peso de las leyes locales, las cuales desde 2023 equiparan la injuria racial al delito de racismo: una falta imprescriptible y no excarcelable mediante fianza policial.

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En sus redes sociales, donde su último posteo data de 2025, Haile proyectaba una imagen de adaptación al modo de vida carioca: fotos en favelas, el uso de la camiseta de la selección brasileña y una actitud optimista. Sin embargo, su historia personal parece seguir persiguiéndolo. Es que claro, si bien se presenta como un vendedor de choclo -autodenominándose “El Puma de Janeiro”-, su pasado en La Plata es, cuanto menos, oscuro. Los registros de este diario dan cuenta de que Haile ya acumulaba causas en fiscalías locales por amenazas, estafas y lesiones leves.

 

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