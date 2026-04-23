Vecinos de La Loma, furiosos por un corte de agua sin aviso en plena obra de ABSA

Momentos de bronca y malestar se viven en el barrio La Loma, en La Plata, donde vecinos denunciaron que la empresa ABSA interrumpió el suministro de agua sin previo aviso en un amplio sector de la zona.

El problema afecta puntualmente a los frentistas de calle 18, entre 41 y 43, donde además se llevan adelante trabajos que mantienen vallado el lugar y complican la circulación. Según relataron los habitantes del barrio, el servicio fue cortado de manera repentina, lo que generó trastornos en la rutina diaria, especialmente en hogares con niños y adultos mayores.

“Ni siquiera avisaron. Nos levantamos y no teníamos agua para nada”, expresó una vecina indignada, mientras otros frentistas coincidieron en que no hubo ningún tipo de comunicación previa por parte de la empresa.

En el lugar se pueden observar vallas, pozos abiertos y cartelería vinculada a obras hidráulicas, lo que refuerza la sospecha de que el corte estaría relacionado con tareas de reparación o mantenimiento. Sin embargo, la falta de información oficial incrementó el enojo de los vecinos.

Además del corte, los trabajos generaron complicaciones en el tránsito y preocupación por el estado de la calzada, ya que el sector intervenido presenta excavaciones y movimiento de tierra.

Hasta el momento, no hubo precisiones sobre cuándo se restablecerá el servicio. En ese contexto, los vecinos exigen respuestas y una solución urgente, al tiempo que reclaman que este tipo de intervenciones sean informadas con anticipación para evitar mayores inconvenientes.

LA MISMA SITUACIÓN EN LA ZONA OESTE DE LA PLATA

Mientras crece el malestar en La Loma, vecinos de Los Hornos también denuncian cortes reiterados y falta de respuestas de ABSA: aseguran que en 63 y 141 llevan días sin agua, pese a boletas que superan los 50 mil pesos, pérdidas sin reparar desde hace un año y reclamos sin solución ante organismos municipales.