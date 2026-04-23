VIDEO.- Incendio en el Club San Luis: se prendió fuego la tribuna de la cancha principal de rugby
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Momentos de tensión se vivieron este mediodía en el predio del Club San Luis ubicado en la avenida 25 y 520, en La Plata, donde un incendio afectó la tribuna de la cancha principal de rugby y generó una rápida intervención de los equipos de emergencia.
El foco ígneo se desató este jueves y, según indicaron fuentes de la zona, habría comenzado mientras trabajadores realizaban tareas de herrería en el lugar. Las chispas o el calor generado durante esos trabajos serían una de las principales hipótesis sobre el origen del fuego.
En tanto, las llamas avanzaron con intensidad sobre la estructura de la tribuna, lo que obligó a un importante despliegue para evitar que el incendio se propagara a otros sectores del predio. En ese marco, intervinieron bomberos del Cuartel San Carlos, quienes lograron controlar la situación tras varios minutos de trabajo. Se indicó que debajo de esa tribuna se encuentra un depósito donde se guardan materiales para el entrenamiento del primer equipo. Aseguran que se perdieron colchonetas, protectores de impacto y conos, entre otros.
Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, por lo que sólo se registraron importantes daños materiales en la zona afectada, como se indicó. El sector quedó parcialmente inutilizado y será evaluado para determinar el alcance de los perjuicios.
En el lugar también trabajaron efectivos policiales, que iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer con precisión cómo se originó el incendio. Mientras tanto, desde la institución aguardan los peritajes para avanzar con las reparaciones y normalizar las actividades en la cancha principal.
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