Reclamo por escasez de turnos para los consultorios externos de un hospital de La Plata

Marcos Avellaneda es un vecino de Melchor Romero que tiempo atrás sufrió la rotura del cráneo durante un robo y desde entonces lleva adelante múltiples tratamientos médicos.

Este viernes, el hombre, de 50 años de edad, denunció que en el último tiempo se le dificultó el acceso a la atención profesional en los consultorios externos del "Hospital Dr. Alejandro Korn" de su localidad porque "dan muy pocos turnos".

"Estoy discapacitado, no puedo estar parado. Me han quedado muchas secuelas porque me partieron el cráneo en un robo en el año 2015. Vivo en Romero y como me cuesta mucho desplazarse me atiendo en el hospital de mi barrio", relató.

“Pero el problema es que cuesta mucho conseguir un turno. Ahora necesito concurrir a Cardiología, porque en enero sufrí un ACV y porque la medicación me está haciendo mal, pero no puedo conseguir para atenderme", planteó.

"A veces le tengo que pedir a otros pacientes que me dejen avanzar", recordó.

"No es culpa de los médicos, que me atienden muy bien. El problema es la parte administrativa por el maltrato que dispensan hacia mí", afirmó.

"Necesito que otorguen más turnos porque no alcanza con madrugar e ir al hospital", solicitó el vecino. Por otro lado, pidió "más solidaridad desde el área administrativa".