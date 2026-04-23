Clima ideal en La Plata: jueves con Sol y temperatura agradable 

El buen clima continuará siendo protagonista en la ciudad de La Plata durante los próximos días, con jornadas estables, cielo despejado y temperaturas agradables que acompañarán las actividades al aire libre.

Para este jueves se espera un día con cielo despejado, condiciones frescas durante la mañana y templadas hacia la tarde. Los vientos soplarán de manera leve, rotando del sector sudoeste al noreste. En cuanto a la temperatura, se prevé una mínima de 10°C y una máxima que alcanzará los 21°C.

El viernes continuará en la misma línea, con cielo completamente despejado y un ambiente que irá de fresco a templado a lo largo del día. En este caso, los vientos serán leves y predominantes del noreste. Las marcas térmicas mostrarán un leve ascenso, con una mínima de 13°C y una máxima de 22°C.

De esta manera, la ciudad atravesará dos jornadas ideales para actividades al aire libre, sin probabilidades de lluvias y con condiciones climáticas que invitan a disfrutar del otoño en su mejor versión.