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La Ciudad

Clima ideal en La Plata: jueves con Sol y temperatura agradable 

Clima ideal en La Plata: jueves con Sol y temperatura agradable 
23 de Abril de 2026 | 07:10

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El buen clima continuará siendo protagonista en la ciudad de La Plata durante los próximos días, con jornadas estables, cielo despejado y temperaturas agradables que acompañarán las actividades al aire libre.

Para este jueves se espera un día con cielo despejado, condiciones frescas durante la mañana y templadas hacia la tarde. Los vientos soplarán de manera leve, rotando del sector sudoeste al noreste. En cuanto a la temperatura, se prevé una mínima de 10°C y una máxima que alcanzará los 21°C.

El viernes continuará en la misma línea, con cielo completamente despejado y un ambiente que irá de fresco a templado a lo largo del día. En este caso, los vientos serán leves y predominantes del noreste. Las marcas térmicas mostrarán un leve ascenso, con una mínima de 13°C y una máxima de 22°C.

De esta manera, la ciudad atravesará dos jornadas ideales para actividades al aire libre, sin probabilidades de lluvias y con condiciones climáticas que invitan a disfrutar del otoño en su mejor versión.

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