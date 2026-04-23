Los detalles sobre la salud de Mirtha Legrand qué no volverá a su programa 

Mirtha Legrand continúa con problemas de salud y finalmente no volverá a La Noche de Mirtha.

Allí, su entorno había dicho que esta semana se iba a reincorporar, pero en medio del silencio, se dio a conocer cómo está el panorama.

Lo cierto es que, Mirtha Legrand continúa ocupándose de su salud y vigilada de cerca por sus médicos de confianza. La semana pasada, cuando no grabó La noche de Mirtha, su entorno habló de una gripe muy fuerte.

Sin embargo, en la tele se habló del tema ese mismo día y revelaron que le diagnosticaron indica otra cosa: tuvo un bronquitis y está medicada.

Asimismo, se dijo que era sólo por una semana, que este viernes 24 iba a grabar el programa que tiene que salir el sábado 25, pero eso no ocurrirá.

Su nieto y productor del ciclo, Nacho Viale, y no contestó a las inquietudes periodísticas. Un dato clave, ya que suele responder ante consultas concretas.

Se supo también que desde El Trece señalaron que Mirtha no vuelve esta semana. Incluso, se adelantaron y dieron a conocer que tampoco va a regresar la semana que viene, su lugar seguirá ocupado por su nieta, Juana Viale.