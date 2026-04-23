Los detalles sobre la salud de Mirtha Legrand qué no volverá a su programa 

Jueves con nuevo paro en colegios y facultades de la UNLP y marcha de antorchas
Jueves con nuevo paro en colegios y facultades de la UNLP y marcha de antorchas
Habló la joven agredida por el ex “arbolito” de La Plata detenido en Brasil: “Lo llamé cobarde”
Investigan presunto pago de coimas en la gestión de Massa: las maniobras con el dólar oficial alcanzarían los US$ 1.500 millones
VIDEO. Trámite superado: Gimnasia goleó a Acassuso y pasó a Octavos de Copa Argentina
Cortes de luz y atención automática: el doble problema de los usuarios en La Plata
“El resto bien”: Vicuña y Urtizberea reflexionan sobre el peso de la vida adulta
ChangoMâs presenta el “Super Chango Fest”, un evento único con miles de ofertas con hasta 80% de descuento
Conmoción en Gonnet por la muerte de un jubilado en la puerta de su casa
Vivir más y mejor: la prevención como llave para llegar a los 100 años
Clima ideal en La Plata: jueves con Sol y temperatura agradable
Discapacidad en emergencia: prestaciones y centros de atención al límite
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Adorni acordó un pago extra de US$65.000 por la casa de Caballito
Cumbre libertaria bonaerense: va Santilli y dudas con el caputismo
Secuestran celulares a menores que participan de amenazas en colegios
Actividades: conferencia, servicio de odontología y clases de apoyo escolar
El búnker oculto en la Casa Blanca que vuelve al centro de la escena
Vecinos de Villa Elisa ponen en marcha su “Festival Internacional de Cine”
VIDEO. Tensión en 137 y 90 por un apagón: piquete y pelea entre los vecinos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Mirtha Legrand continúa con problemas de salud y finalmente no volverá a La Noche de Mirtha.
Allí, su entorno había dicho que esta semana se iba a reincorporar, pero en medio del silencio, se dio a conocer cómo está el panorama.
Lo cierto es que, Mirtha Legrand continúa ocupándose de su salud y vigilada de cerca por sus médicos de confianza. La semana pasada, cuando no grabó La noche de Mirtha, su entorno habló de una gripe muy fuerte.
Sin embargo, en la tele se habló del tema ese mismo día y revelaron que le diagnosticaron indica otra cosa: tuvo un bronquitis y está medicada.
Asimismo, se dijo que era sólo por una semana, que este viernes 24 iba a grabar el programa que tiene que salir el sábado 25, pero eso no ocurrirá.
Su nieto y productor del ciclo, Nacho Viale, y no contestó a las inquietudes periodísticas. Un dato clave, ya que suele responder ante consultas concretas.
LE PUEDE INTERESAR
Operaron a Charly García: dónde está internado, qué tipo de intervención y cómo sigue su salud
LE PUEDE INTERESAR
“El mago del Kremlin”: Putin y la historia del poder
Se supo también que desde El Trece señalaron que Mirtha no vuelve esta semana. Incluso, se adelantaron y dieron a conocer que tampoco va a regresar la semana que viene, su lugar seguirá ocupado por su nieta, Juana Viale.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí