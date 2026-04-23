Estados Unidos interceptó un barco vinculado a Irán y Trump afirmó que el estrecho de Ormuz permanecerá "sellado herméticamente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el estrecho de Ormuz permanecerá "sellado herméticamente" hasta que Irán acepte un acuerdo, en tanto que las fuerzas estadounidenses interceptaron un barco vinculado a Irán.

"Ningún barco podrá entrar ni salir sin la aprobación de Estados Unidos", enfatizó el mandatario, al tiempo que anunció que la Armada de su país disparará contra cualquier embarcación que coloque minas en el estrecho de Ormuz.

Por otro lado, el Departamento de Guerra informó hoy que sus fuerzas interceptaron un petrolero vinculado a Irán en el Océano Indico.

El buque, llamado "Majestic X", transportaba petróleo procedente de Irán.

"Continuaremos con la vigilancia marítima global para desarticular redes ilícitas e interceptar buques que brindan apoyo material a Irán, dondequiera que operen", señala el comunicado a través de X.