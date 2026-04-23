“El resto bien”: Vicuña y Urtizberea reflexionan sobre el peso de la vida adulta

¿Qué es lo que realmente nos pesa en la vida? Desde esta premisa parte “El resto bien”, la serie de Daniel Burman que protagoniza Benjamín Vicuña y que llegará hoy al streaming de la mano de Flow junto a un elenco de excelencia como Rita Cortese, Violeta Urtizberea, Alejandro Awada, Jorge Bolani, Andrea Frigerio, Marina Bellati y Daniel Hendler (quien actúa y dirige), entre otros.

Esta comedia dramática de 8 episodios propone una mirada irónica y tierna sobre la crisis de los 50. La historia sigue a Ariel (Vicuña), un exitoso historietista atrapado en la vida que él mismo construyó: los reclamos de cinco hijos, la atención constante de sus padres y una vida social que lo asfixia. Cuando su médica le prohíbe cargar más de tres kilos por una hernia, ese mínimo límite físico se transforma en el punto de partida que lo llevará por un viaje cómico y revelador.

De cara al estreno de la producción, EL DIA mantuvo una charla exclusiva con Benjamín Vicuña y Violeta Urtizberea, quienes reflexionaron sobre las temáticas que desarrolla la ficción y hablaron de sus propias experiencias de vida, convivencia, hijos, adultez y los conflictos que se presentan.

“A mí me encantan las series que hablan de la vida cotidiana y que te cuentan como una pequeña cosita, una anécdota. Donde no es que pasan grandes tragedias o cosas sobrenaturales, sino que cosas más cotidianas, en donde uno puede sentir agobio, reírse, emocionarse, pero que te conmueve porque es la vida misma”, reconoce Violeta, quien en la ficción encarna a Olga, la esposa del personaje de Benjamín, que es madre y busca continuar con sus aspiraciones profesionales, situación que pone en continuo dilema al protagonista.

“Yo sentí un nivel de empatía e identificación apenas leí el guión y creo que traspasa ese caos y ese quilombo en la casa del protagonista. Siento que lo que pudimos hacer después superó esa idea original porque hay un trabajo de excelencia (...) En el caso de este personaje, es tener tiempo para él. Y ahí empezamos a hablar de una temática que tiene que ver con el cuidado, de cómo un hombre a los 50 años también quiere ser cuidado”, reflexiona Vicuña sobre uno de los puntos dramáticos donde se posa la serie.

-En este sentido, ¿qué peso de la vida adulta querrían evitar?

Violeta: -Para mí es todo lo que tiene que ver con las tareas domésticas. Todo lo doméstico es difícil.

Benjamín: -¿Te gusta ir al super?

Violeta: -No, todo por pedidos. Eso de poder pedir con el celular me simplificó la vida. Así me llega cualquier cosa, pero prefiero eso a tener que ir (...) Es difícil también con la pareja; con mi novio pienso que todo funciona bien y casi que nuestro único tema son los problemas domésticos y eso puede llegar a unas discusiones…

Benjamín: -Eso puede ser la chispa para temas muy profundos como el destrato, el egoísmo, de que te priorizás siempre vos... y de eso se trata la vida y la serie en este caso. A veces estamos invadidos de estos problemas, como en esta comedia dramática, con temas que van linkeados a demandas más profundas. Yo si pudiera elegir algo, por supuesto que hay quien dice que los hijos son grandes responsabilidades, pero se retroalimenta el amor, que es como una fuerza natural; pero, obviamente, si uno pudiese tener el día de furia, la mayoría de los que está acá patearía el tablero con el laburo, con un jefe que no le gusta, con una obligación que no podés evitar, que como adulto hay que negociar.

EL COTIDIANO TAMBIÉN PUEDE SER ALGO EXTRAORDINARIO

“El resto bien” se para desde una temática que muchos conocemos, algo transitado, la vida del adulto a la que nadie puede escapar, pero dentro de eso nos presenta a un hombre que, lejos de estar cargado de las convenciones esperables de un personaje masculino, también muestra una sensibilidad planteada desde sus imposibilidades.

Ariel, el personaje que encarna Vicuña, está al borde del colapso; sin embargo, no grita, no estalla y eso mantiene una tensión que marca el ritmo de la serie. “La típica es ver a la mujer colapsada con la demanda de los hijos y la familia; no se suele ver a los hombres desde ese lugar”, analiza Urtizberea.

“Vemos a esta familia, cada uno con su búsqueda y su sordera, y con este personaje que busca cuidado y eso es especial, un tipo que quiere ser visto y tiene que ver con que entendemos que el ser adulto significa postergarse, pero en algún momento uno se empieza a preguntar: ‘¿Cuándo me voy a encontrar?’. Ahí empieza una mirada bastante original sobre los tiempos”, reflexiona Benjamín y agrega: “Algo que me costó a mí del personaje es que es un tipo que está recibiendo muchos golpes desde lo profesional, en la crianza de sus hijos chiquitos, en esta relación de pareja que siempre va a ser tensa por los acuerdos y las necesidades…”.

Es en este punto que para la dupla actoral se da el debate, ya que para Violeta, las situaciones por las que pasa Ariel son como las que vive “el resto del mundo”. En cambio, para Vicuña, “es lo que el público va a tener que pensar y ver, el debate. ¿Por qué tengo que estar para la cachetada de mi hijo?”.

LA CRISIS DE LOS 50

Los cambios de décadas en las personas suelen traer preguntas, cuestionamientos, una crisis y, en el caso de Ariel, se traduce en imposibilidades físicas y problemas que comienzan a pesar. En la charla con este medio, Benjamín y Violeta, quienes aún no llegaron a los 50, hablan de las complejidades de envejecer.

“Se genera una crisis existencial, como al personaje (…) Los 50 ya se palpitan, en un par de pelotudeces, pero se sienten. Lo empezás a vivir de antes, como los 40, te vas preparando”, dice Vicuña. “Sí, te vas preparando, eso es lo más fuerte. Para mí, cumplir los 40 fue pensar ‘ah, me voy a morir’... Vas a ser viejo, aunque nos falte”, agrega Urtizberea sobre su experiencia.

En sintonía, “El resto bien” plantea problemáticas de las que poco se habla con respecto al mundo masculino. “Acá incorporamos un término que la gente capaz no conoce mucho, que es la andropausia, que es el mismo fenómeno que en las mujeres con la menopausia”, relata Vicuña sobre una cuestión física que atraviesa su personaje. “Cuando se ponen señoras”, interrumpe Violeta con su particular humor. “Pero señoras muy interesantes”, retruca Benjamín, en complicidad con su compañera, y cierra: “La serie aborda ese mundo y crisis con humor y profundidad; está bueno que se hable de eso”.

Con 8 episodios de 30 minutos, “El resto bien” ya se encuentra disponible completa para ver en Flow.