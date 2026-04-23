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Arranca la Feria del Libro: un festejo a lo grande por sus 50 años

Con la presencia de dos ganadores del Nobel, Perú como país invitado, un debate inaugural inédito y tres semanas de recitales, la mayor fiesta editorial del país abre hoy al público su edición aniversario

Arranca la Feria del Libro: un festejo a lo grande por sus 50 años

La feria estará abierta hasta el 11 de mayo, de lunes a viernes de 14 a 22 y sábados y domingos desde las 13

23 de Abril de 2026 | 01:30
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Hoy a las 18 abre sus puertas en La Rural la 50ª edición de la Feria del Libro de Buenos Aires, la más importante del país y una de las mayores del mundo en lengua española. Para su edición aniversario la muestra reservó una sorpresa que no tiene precedentes en cinco décadas de historia.

Por primera vez no habrá discurso inaugural sino un debate entre tres de las escritoras más relevantes de la narrativa argentina actual. Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara abrirán la fiesta con la periodista María O’Donnell como moderadora y más de 1.500 invitados en la Pista Central del predio ferial.

La feria estará abierta hasta el 11 de mayo, de lunes a viernes de 14 a 22 y sábados, domingos y feriados desde las 13. Las entradas cuestan $8.000 de lunes a jueves y $12.000 de viernes a domingo; el pase por tres días vale $18.000. Se consiguen en www.entradas.feriadellibro.ar o en las boleterías de La Rural.

Cada ticket incluye un Chequelibro de $12.000 para usar en librerías adheridas una vez finalizado el evento, más vales de descuento para compras dentro del predio. La entrada de $8.000 incluye dos vales de $2.500 y dos de $1.500; la de $12.000 otorga cuatro vales de $3.000. Todos son acumulables y cubren hasta el 10% del valor de compras iguales o superiores a $15.000.

También hay un descuento con hasta 3 cuotas sin interés para clientes de Banco Provincia y quienes paguen con Visa crédito o Cuenta DNI obtienen un 10% adicional.

Ingresan gratis todos los días los menores de 12 años, personas con discapacidad con un acompañante, docentes y beneficiarios del Pase Cultural. De lunes a viernes también entran sin cargo jubilados, pensionados y estudiantes de todos los niveles. El sábado 25 de abril desde las 20, La Noche de la Feria tendrá entrada libre para todo el público y horario extendido.

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PRESTIGIOSOS INVITADOS

La programación internacional es la más ambiciosa de los últimos años. Llegarán dos ganadores del Nobel de Literatura: el chino Mo Yan —galardonado en 2012 y conocido por su “realismo alucinatorio”— y el sudafricano J.M. Coetzee, quien visita la Argentina por tercera vez y tiene en su haber más de 18 novelas y once ensayos.

Se sumarán el cubano Leonardo Padura, autor de “El hombre que amaba a los perros”; el italiano Andrea Bajani, ganador del Premio Strega 2025 por “El aniversario”; la india Kiran Desai, la más joven en ganar el Booker en 2006; y la colombiana Pilar Quintana, ganadora del Premio Alfaguara 2021 por “Los abismos”.

Completan el cartel, entre muchos otros, Héctor Abad Faciolince, Nona Fernández, Horacio Castellanos Moya, María Fernanda Ampuero, Daniel Saldaña París, Patrick Svensson y Daniel Munduruku, representando a más de veinte países.

PERÚ, INVITADO DE HONOR

Bajo el lema “Caminos que nos unen”, inspirado en el Qhapac Ñan —el gran camino inca que atraviesa montañas y fronteras desde Colombia hasta la Argentina—, Perú debuta como País Invitado de Honor con un espacio de 500 metros cuadrados que incluye librería, zona infantil, auditorio y zona de negocios.

Su muestra central, desarrollada por la Casa de la Literatura Peruana, aborda las vanguardias artísticas de Puno, Arequipa y Cusco entre 1920 y 1940 y su influencia en el sur del continente. La delegación estará compuesta por 60 miembros: narradores, poetas, editores, ilustradores y narradores en lenguas originarias.

MÚSICA Y MEMORIA

El Pabellón Homenaje reunirá una exhibición sobre la historia de la feria, firmas internacionales, un tributo a Fontanarrosa y una muestra sobre libros prohibidos durante la dictadura militar.

La Pista Central se convertirá en una carpa de recitales con la participación de trasmisiones radiales en vivo. El domingo 26 de abril será la cita con Perú. Luego vendrán Paula Maffía y Lucy Patané (28/4), Violentango y La Fernández Fierro (30/4), Nikko (4/5), Fantasmagoria y Richard Coleman (5/5) y las Kumbia Queers con Barby Recanati y Paula Trama (7/5).

El sábado 9 de mayo el festival por los 10 años de Futurock promete ser uno de los momentos más convocantes de las tres semanas. El domingo 10 cerrará con Blender, Blanca Paloma y Fiesta Polenta.

 

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